Data actualizării: | Data publicării:

Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Sport

FCSB a pierdut duminică seara în fața echipei Unirea Slobozia.

FCSB, campioana en titre, a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Raul Rotund (35), cu un şut la colţul lung, după ce a fost angajat în careu de Florin Purece.

FCSB a dominat jocul autoritar şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, însă Juri Cisotti a trimis în transversală (55), iar şutul său din foarfecă a fost respins de portarul Denis Rusu (80). Goalkeeper-ul moldovean s-a remarcat şi la şutul lui David Kiki (82), din marginea careului.

FCSB a pierdut al treilea meci consecutiv în campionat şi are o singură victorie în ultimele şase meciuri în toate competiţiile (cinci eşecuri).

FC FCSB - AFC Unirea 04 Slobozia 0-1 (0-1), Stadion Steaua - Bucureşti

A marcat: Raul Rotund (35).

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Alexandru Filip (Constanţa)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

