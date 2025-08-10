Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia

FCSB, campioana en titre, a fost învinsă de Unirea Slobozia cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal.



Unicul gol al partidei a fost înscris de Raul Rotund (35), cu un şut la colţul lung, după ce a fost angajat în careu de Florin Purece.



FCSB a dominat jocul autoritar şi şi-a creat mai multe ocazii de gol, însă Juri Cisotti a trimis în transversală (55), iar şutul său din foarfecă a fost respins de portarul Denis Rusu (80). Goalkeeper-ul moldovean s-a remarcat şi la şutul lui David Kiki (82), din marginea careului.



FCSB a pierdut al treilea meci consecutiv în campionat şi are o singură victorie în ultimele şase meciuri în toate competiţiile (cinci eşecuri).



FC FCSB - AFC Unirea 04 Slobozia 0-1 (0-1), Stadion Steaua - Bucureşti

A marcat: Raul Rotund (35).

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Alexandru Filip (Constanţa)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News