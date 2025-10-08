€ 5.0963
|
$ 4.3898
|
 
Data actualizării: 16:40 08 Oct 2025 | Data publicării: 16:40 08 Oct 2025

Înalta Curte oprește abuzurile în numele „interesului public”. Avocatul Winzer Kristian, explicații
Autor: Elena Aurel

judecator-instanta_07851900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Contactat de DC News, avocatul Winzer Kristian a explicat ce înseamnă Decizia nr. 357 din 6 octombrie 2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat, în ședința din 6 octombrie 2025, Decizia nr. 357, prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal. Instanța supremă a clarificat o chestiune de drept privind posibilitatea subiectelor de drept public de a introduce acțiuni în contencios administrativ obiectiv, întemeiate exclusiv pe încălcarea unui interes legitim public.

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX – a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 31581/3/2023, în temeiul art. 520 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Legea nr. 554/2004, orice subiect de drept public are dreptul de a formula acţiuni în contencios administrativ obiectiv, întemeiate exclusiv pe încălcarea unui interes legitim public, astfel cum acesta este definit în art. 2 lit. r) din Legea nr. 554/2004, numai în condiţiile unei prevederi exprese în acest sens”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 6 octombrie 2025", se arată în Minuta deciziei nr. 357 din 6 octombrie 2025. 

La solicitarea DC News, avocatul Winzer Kristian a explicat ce efecte are această decizie, dacă este de bine sau de rău și pentru cine. Avocatul a explicat că Înalta Curte a decis că instituțiile publice nu pot intenta procese doar pentru că „apără interesul public”, decât dacă legea le dă voie în mod expres. Potrivit avocatului, decizia limitează posibilele abuzuri și aduce echilibru între drepturile instituțiilor și buna funcționare a justiției.

Prin Decizia nr. 357/6 octombrie 2025, Î.C.C.J. (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) a decis că ”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Legea nr. 554/2004, orice subiect de drept public are dreptul de a formula acţiuni în contencios administrativ obiectiv, întemeiate exclusiv pe încălcarea unui interes legitim public, astfel cum acesta este definit în art. 2 lit. r) din Legea nr. 554/2004, NUMAI în condiţiile unei prevederi exprese în acest sens”.

Minuta deciziei confirmă, din perspectiva mea, câteva elemente extrem de relevante:

1.1. Cu titlu prealabil, apreciez că interpretarea oferită de Î.C.C.J. consolidează coerența și previzibilitatea aplicării Legii nr. 554/2004, menținând echilibrul între protecția interesului public și buna și normala funcționare a sistemului judiciar, evitând transformarea unor acțiuni/ proceduri contencioase în ”actio pupularis”.


1.2. În context jurisprudențial, se impune a se observa că prin Decizia nr. 8/2020 (recurs în interesul legii), Î.C.C.J. deja stabilise, în ceea ce privește persoanele private, că  interesul legitim public NU poate fi invocat în mod exclusiv. Din această perspectivă, soluția recentă conferă simetrie juridică, statuând că interesul public legitim poate fi invocat NUMAI în baza și în limitele legii (fiind astfel necesară incidența/ aplicabilitatea unei prevederi EXPRESE în acest sens).


1.3. În fapt, Decizia nr. 357/6 octombrie 2025 clarifică și stabilește ÎN CE CONDIȚII se poate invoca apărarea interesului legitim public, restrângând/ limitând competența tocmai pentru evitarea abuzurilor de drept (realizate prin exercitarea cu rea-credință a unor drepturi de către subiectul de interes public care pretinde a avea o calitate procesuală activă).


1.4. Dacă LEGEA nu conferă în mod expres această posibilitate, un subiect de drept public NU mai poate introduce  acțiuni în contencios administrativ obiectiv, întemeiate exclusiv pe încălcarea unui interes legitim public, trebuind a invoca și proba vătămarea unui drept/ interes legitim propriu.


1.5. Decizia Î.C.C.J. reconfirmă, din perspectiva mea, rațiunea simetrică enunțată de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 6 din 15 ianuarie 2009, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (11) din Legea nr. 554/2004: ”(...) Prin adoptarea textului criticat, legiuitorul a urmărit să «paralizeze» aşa-numitele «acţiuni populare» intentate de unele persoane fizice sau persoane juridice de drept privat  care, neavând argumente să dovedească o vătămare a unui drept sau interes legitim privat propriu, recurg la calea acţiunilor întemeiate exclusiv pe motivul vătămării interesului public", a transmis avocatul Winzer Kristian.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

inalta curte de casatie si justitie
decizie
Winzer Kristian
interes public
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
De ce te trezești mereu noaptea să mergi la toaletă? Poate fi un semn al unei afecțiuni medicale
Publicat acum 9 minute
Clima o ia razna: Hong Kong înregistrează cea mai călduroasă lună octombrie din istorie
Publicat acum 14 minute
Raed Arafat, explicații pentru cei care spun că a fost exagerare cu Codul Roșu
Publicat acum 36 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
Publicat acum 37 minute
România vrea mai mult: Bolojan pune accent pe procesarea produselor agricole
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close