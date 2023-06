Imagini virale din Rostov pe Don. Ovații la adresa trupelor Wagner / video

În orașul Rostov pe Don, ocupat de trupele Wagner sâmbătă dimineața, populația civilă i-a ovaționat pe luptătorii lui Prigojin, după ce aceștia au amenințat puterea de la Kremlin printr-un marș întrerupt chiar înainte de a ajunge la Moscova.

„În opoziție cu Putin, poporul rus iese pe străzile din Rostov, scandând:

„Wagner, Wagner, Wagner”

Acest lucru este departe de a se termina…“, se arată într-o postare a Visegrad24 pe Twitter.

CITEȘTE ȘI - Scenarii: Ce s-a întâmplat în Rusia. Imaginile zilei, de fapt, nu au fost publicate. Marea potemkinadă

In opposition to Putin, the Russian people are out on the streets of Rostov, chanting:



“Wagner, Wagner, Wagner”



This is far from over… pic.twitter.com/MN2bilRUXG