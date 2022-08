Imagini cu premierul Finlandei la o petrecere. Șefa guvernului de la Helsinki îşi apără dreptul de a se bucura de timpul liber/ video

"Acestea sunt nişte imagini private ce nu erau menite să fie făcute publice", a spus Sanna Marin, 36 de ani, pentru cotidianul finlandez Iltalehti, exprimându-şi de asemenea dezaprobarea pentru scurgerea acestor imagini.



Totodată, ea a adăugat că nu are "nimic de ascuns şi nu a făcut nimic ilegal". Chiar dacă a consumat alcool la petrecere, ea a subliniat că nu a consumat droguri.



Împreună cu câţiva prieteni celebri ai săi, Sanna Marin a petrecut într-o casă privată, înainte de a vizita două baruri. Ea a subliniat dreptul său de a-şi petrece timpul liber la fel cum o fac cei de vârsta ei, declarând pentru postul de radio Yle că ea speră că lumea va accepta acest lucru şi că finlandezii "trăiesc în democraţie".



Sanna Marin a atras atenţia în trecut participând la festivaluri de muzică rock şi petrecând în cluburi. În timp ce mulţi tineri din Finlanda se mândresc cu această "latură sălbatică" a premierului lor, înregistrarea video a stârnit de asemenea critici în rândul persoanelor care consideră comportamentul ei nepotrivit.

Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.



In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp