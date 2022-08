Italienii ajunși la Craiova în loc de Cracovia descoperă România. Au fost contactați de reprezentanții aeroportului

Echipa Aeroportului Internaţional Craiova i-a contactat pe italienii care doreau să ajungă în vacanţă la Cracovia, dar au aterizat la Craiova, aceştia spunând că, în ciuda incidentului, vacanţa lor "merge foarte bine", scrie Agerpres.



"Aventura lui Massimo şi Paola a devenit cunoscută odată cu aterizarea lor la Craiova în loc de Cracovia. Cei doi pasageri au avut 'norocul' să ajungă în capitala Băniei deşi ei au decolat de la Bologna cu gândul să viziteze Cracovia, în Polonia. Echipa Aeroportului Internaţional Craiova i-a contactat pentru a le transforma experienţa lor în România într-una de neuitat", se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Aeroportului Internaţional Craiova.



Conform sursei citate, Paola a dat asigurări că vacanţa în România "merge foarte bine".



"Oricum, vacanţa noastră merge foarte bine, descoperim o ţară frumoasă. Totul merge bine din fericire, am avut noroc că am ajuns aici în frumoasa voastră Românie pe care o descoperim încetul cu încetul", a spus Paola, potrivit aceleiaşi surse.

Italienii visau la o vacanță în Cracovia

Eroarea s-ar fi produs din cauza agenției de turism de unde cei doi și-au cumpărat biletele de avion. Operatorul a confundat Cracovia cu orașul din România, scrie presa italiană, așa că Paola și Massimo au coborât în Craiova, nu în Cracovia, așa cum se așteptau și ei, dar și prietenii lor. O mică eroare de 1.000 de kilometri a făcut operatorul. Și prietenii celor doi italieni, care-i așteptau în Cracovia, au fost uimiți să vadă că cei doi nu au mai venit.

”Partenerul meu a mers la o agenție de turism din Florența pentru a cumpăra două bilete de avion spre Cracovia (Polonia), unde ne așteptau niște prieteni. În schimb, am plecat de pe aeroportul din Bologna și am ajuns la Craiova (România). La început ne-am amuzat de ceea ce ni s-a întâmplat, dar apoi ne-a deranjat situația”, a povestit Paola

Cei doi au luat legătura cu agenția de turism de unde au cumpărat biletele și concluzia a fost una singură și anume că vor descoperi Craiova, spuneau aceștia în urmă cu doar câteva zile.

”Ne-am cazat la un hotel în acest oraș, iar apoi vom încerca să ne organizăm pentru tot restul săptămânii. Am trimis un mesaj agenției când am ajuns aici și ne-au spus că vor încerca să găsească o modalitate de a ne trimite la Cracovia. Dar ne-am interesat și este imposibil. Ar fi prea scump și am irosi pe drumuri prea mult timp pentru doar o săptămână de vacanță. Când ne vom întoarce în Italia vom clarifica totul cu cei de la agenția de turism” au concluzionat cei doi italieni.

