I-a pus cuțitul la gât, pe stradă, în București! Femeia a reușit să scape rănindu-se la mâini

Femeia a fost atacată pe o alee din Sectorul 2 al Capitalei, de un bărbat necunoscut, care i-a pus cuțitul la gât.

Incidentul a avut loc pe 23 septembrie, în jurul orei 20:50, când victima se deplasa spre casă, pe o alee pietonală.



Din imaginile camerelor de luat vederi amplasate în zonă, se vede cum un bărbat o urmăreşte pe femeie şi reuşeşte să se apropie de ea venind din spate.

Femeia a prins lama cuțitului cu mâinile goale





Potrivit anchetatorilor, el i-a pus femeii un cuţit la gât, însă tânăra a reuşit să scape după ce a apucat lama cuţitului cu ambele mâini.

”Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului”, arată Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 într-un comunicat de presă.



Anchetatorii precizează că femeia nu îl cunoştea pe bărbat.



Agresorul a fost prins de poliţişti la o săptămână de la comiterea atacului, iar miercuri un magistrat a emis un mandat de arestare preventivă pe numele lui.