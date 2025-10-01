€ 5.0820
Data publicării: 19:29 01 Oct 2025

I-a pus cuțitul la gât, pe stradă, în București! Femeia a reușit să scape rănindu-se la mâini
Autor: Irina Constantin

cutit-2_06941000 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

O tânără a fost atacată noaptea, pe stradă, în București, de un necunoscut.

Femeia a fost atacată pe o alee din Sectorul 2 al Capitalei, de un bărbat necunoscut, care i-a pus cuțitul la gât. 
Incidentul a avut loc pe 23 septembrie, în jurul orei 20:50, când victima se deplasa spre casă, pe o alee pietonală.

Din imaginile camerelor de luat vederi amplasate în zonă, se vede cum un bărbat o urmăreşte pe femeie şi reuşeşte să se apropie de ea venind din spate.

Femeia a prins lama cuțitului cu mâinile goale

Potrivit anchetatorilor, el i-a pus femeii un cuţit la gât, însă tânăra a reuşit să scape după ce a apucat lama cuţitului cu ambele mâini.

”Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului”, arată Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 într-un comunicat de presă.

Anchetatorii precizează că femeia nu îl cunoştea pe bărbat.

Agresorul a fost prins de poliţişti la o săptămână de la comiterea atacului, iar miercuri un magistrat a emis un mandat de arestare preventivă pe numele lui.

femeie
cutit
atac
strada
bucuresti
agresor
I-a pus cuțitul la gât, pe stradă, în București! Femeia a reușit să scape rănindu-se la mâini
 
