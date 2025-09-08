HPV: ce trebuie să știți despre virusul comun asociat cu cancerul

Puține virusuri sunt atât de răspândite și, în același timp, atât de puțin înțelese precum virusul papiloma uman (HPV). Până la 80% dintre oameni se vor confrunta la un moment dat în viață cu acest virus, adesea fără să știe. Deși multe dintre tulpinile sale sunt inofensive, unele sunt direct asociate cu mai multe tipuri de cancer.

HPV este un virus comun, de cele mai multe ori inofensiv, dar cu potențial grav prin tulpinile sale oncogene, conform Reuters. Înțelegerea riscurilor, menținerea unei vieți sexuale responsabile, vaccinarea și screeningul regulat sunt pași esențiali pentru prevenirea cancerelor asociate.

Protecția împotriva HPV nu înseamnă doar siguranță personală, ci și responsabilitate față de sănătatea viitoare a partenerilor.

O familie virală diversă și complexă

Oamenii de știință au identificat peste 200 de tipuri de HPV, ceea ce îl face una dintre cele mai complexe familii virale.

- Tulpinile cu risc scăzut (HPV 1, 2, 4) provoacă veruci comune ale pielii.

- HPV 6 și 11 sunt responsabile de verucile genitale, tratabile dar nu complet eliminabile.

- HPV 16 și 18 fac parte din cele 14 tulpini cu risc ridicat asociate cu cancerul, capabile să deterioreze ADN-ul celular și să declanșeze procese maligne.

Persistența infecției și factori precum fumatul cresc riscul de cancer.

HPV este cunoscut mai ales pentru legătura cu cancerul de col uterin, dar cercetările au arătat că poate fi implicat și în apariția:

- cancerului vulvar, vaginal, anal și penian,

- cancerului bucal și faringian,

- posibil chiar și a unor forme de cancer de piele.

Acest risc extins explică importanța vaccinării atât pentru fete, cât și pentru băieți.

Transmitere chiar și fără simptome

Un aspect esențial este că nu e nevoie de simptome pentru ca virusul să se transmită. HPV poate persista luni de zile pe piele, chiar și după dispariția verucilor vizibile. De aceea, specialiștii recomandă folosirea prezervativului cel puțin trei luni după tratament.

Sexul oral și transmiterea prin obiecte

HPV nu se transmite doar prin sex vaginal sau anal. Contactul oral este un factor major de risc pentru cancerul gâtului și oral, aflat în creștere la nivel global.



În plus, studiile au arătat că virusul poate rămâne pe jucăriile sexuale, ceea ce subliniază importanța igienei și a evitării folosirii în comun.

Prezervativele reduc riscul, dar nu oferă protecție totală

Deși prezervativele scad semnificativ riscul de transmitere, pielea neacoperită poate purta în continuare virusul. Din acest motiv, specialiștii spun că majoritatea persoanelor active sexual vor intra în contact cu HPV de-a lungul vieții, chiar și în condițiile practicării sexului protejat.

Screening și vaccinare - pași esențiali

Vaccinurile existente acoperă principalele tulpini cu risc ridicat, dar nu toate. În plus, ele nu tratează infecțiile deja existente.

Astfel, screeningul rămâne crucial: femeile între 25 și 64 de ani trebuie să efectueze testul Babeș-Papanicolau la fiecare cinci ani, indiferent de statusul vaccinării. Semnale precum durere, sângerare anormală sau modificări ale secrețiilor vaginale impun o consultație urgentă.

Deși vaccinul HPV este disponibil pe scară largă, rata de vaccinare a scăzut în unele regiuni din cauza pandemiei și a dezinformării. În prezent, doar 48% dintre fete la nivel mondial sunt complet vaccinate, departe de obiectivul OMS de 90% până în 2030.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News