Data publicării:

HPV: ce trebuie să știți despre virusul comun asociat cu cancerul

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Sanatate
Sursa: Freepik
Sursa: Freepik

Puține virusuri sunt atât de răspândite și, în același timp, atât de puțin înțelese precum virusul papiloma uman (HPV). Până la 80% dintre oameni se vor confrunta la un moment dat în viață cu acest virus, adesea fără să știe. Deși multe dintre tulpinile sale sunt inofensive, unele sunt direct asociate cu mai multe tipuri de cancer.

HPV este un virus comun, de cele mai multe ori inofensiv, dar cu potențial grav prin tulpinile sale oncogene, conform Reuters. Înțelegerea riscurilor, menținerea unei vieți sexuale responsabile, vaccinarea și screeningul regulat sunt pași esențiali pentru prevenirea cancerelor asociate.

Protecția împotriva HPV nu înseamnă doar siguranță personală, ci și responsabilitate față de sănătatea viitoare a partenerilor.

 

O familie virală diversă și complexă

Oamenii de știință au identificat peste 200 de tipuri de HPV, ceea ce îl face una dintre cele mai complexe familii virale.

- Tulpinile cu risc scăzut (HPV 1, 2, 4) provoacă veruci comune ale pielii.

- HPV 6 și 11 sunt responsabile de verucile genitale, tratabile dar nu complet eliminabile.

- HPV 16 și 18 fac parte din cele 14 tulpini cu risc ridicat asociate cu cancerul, capabile să deterioreze ADN-ul celular și să declanșeze procese maligne.

Persistența infecției și factori precum fumatul cresc riscul de cancer.

HPV este cunoscut mai ales pentru legătura cu cancerul de col uterin, dar cercetările au arătat că poate fi implicat și în apariția:

- cancerului vulvar, vaginal, anal și penian,

- cancerului bucal și faringian,

- posibil chiar și a unor forme de cancer de piele.

Acest risc extins explică importanța vaccinării atât pentru fete, cât și pentru băieți.

Transmitere chiar și fără simptome

Un aspect esențial este că nu e nevoie de simptome pentru ca virusul să se transmită. HPV poate persista luni de zile pe piele, chiar și după dispariția verucilor vizibile. De aceea, specialiștii recomandă folosirea prezervativului cel puțin trei luni după tratament.

Sexul oral și transmiterea prin obiecte

HPV nu se transmite doar prin sex vaginal sau anal. Contactul oral este un factor major de risc pentru cancerul gâtului și oral, aflat în creștere la nivel global.

În plus, studiile au arătat că virusul poate rămâne pe jucăriile sexuale, ceea ce subliniază importanța igienei și a evitării folosirii în comun.

Prezervativele reduc riscul, dar nu oferă protecție totală

Deși prezervativele scad semnificativ riscul de transmitere, pielea neacoperită poate purta în continuare virusul. Din acest motiv, specialiștii spun că majoritatea persoanelor active sexual vor intra în contact cu HPV de-a lungul vieții, chiar și în condițiile practicării sexului protejat.

Screening și vaccinare - pași esențiali

Vaccinurile existente acoperă principalele tulpini cu risc ridicat, dar nu toate. În plus, ele nu tratează infecțiile deja existente.

Astfel, screeningul rămâne crucial: femeile între 25 și 64 de ani trebuie să efectueze testul Babeș-Papanicolau la fiecare cinci ani, indiferent de statusul vaccinării. Semnale precum durere, sângerare anormală sau modificări ale secrețiilor vaginale impun o consultație urgentă.

Deși vaccinul HPV este disponibil pe scară largă, rata de vaccinare a scăzut în unele regiuni din cauza pandemiei și a dezinformării. În prezent, doar 48% dintre fete la nivel mondial sunt complet vaccinate, departe de obiectivul OMS de 90% până în 2030.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
HPV: ce trebuie să știți despre virusul comun asociat cu cancerul
08 sep 2025, 23:48
Medicina de familie urcă în topul preferințelor studenților. O nouă lege intră în vigoare în 6 ani. Drept de liberă practică după facultate
08 sep 2025, 15:06
Reguli de igienă în România de acum 200-300 de ani. Moaşele şi babele vindecătoare le impuneau
07 sep 2025, 18:14
Ministrul Sănătății: Colegiul Medicilor va realiza un raport privind conferinţa de la Braşov. Îl vom trimite la Parchet
07 sep 2025, 14:39
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
07 sep 2025, 09:31
Cât de des este bine să ne spălăm pe cap, potrivit medicilor
06 sep 2025, 19:16
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Medicii, în frunte cu ministrul Rogobete, se ridică împotriva unui ”eveniment medical” din Brașov. Ce s-a întâmplat. ”Atenție, dezinformare medicală”
06 sep 2025, 18:22
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
06 sep 2025, 14:14
Cum afectează îndulcitorii artificiali memoria și sănătatea creierului. Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet - Studiu
06 sep 2025, 12:18
Pastilă comună contra durerilor, posibil legată de autismul la copii. Raportul Departamentului de Sănătate din SUA
05 sep 2025, 23:41
Un singur obicei la toaletă ar putea crește riscul de hemoroizi
05 sep 2025, 11:00
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
04 sep 2025, 14:28
Copii născuți cu HIV și avorturi forțate din cauza lipsei de tratament, după tăierile de ajutoare ale lui Trump
03 sep 2025, 16:45
La 12 ani, fiica actriței Tily, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu. Medic SANADOR: Dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună la salvare!
03 sep 2025, 10:19
Cele 5 probleme medicale grave provocate de căldură
02 sep 2025, 18:38
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
02 sep 2025, 13:43
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări
01 sep 2025, 09:12
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă
27 aug 2025, 14:50
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
27 aug 2025, 13:42
Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat
27 aug 2025, 12:37
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
25 aug 2025, 19:07
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
25 aug 2025, 17:50
Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”
25 aug 2025, 13:39
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
24 aug 2025, 22:56
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
23 aug 2025, 16:44
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
23 aug 2025, 15:30
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
23 aug 2025, 15:02
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
21 aug 2025, 10:27
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
20 aug 2025, 19:43
Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea
19 aug 2025, 08:55
Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”
18 aug 2025, 22:27
Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate
18 aug 2025, 22:37
Unu din trei turiști consultați pe Litoral are sindrom metabolic
18 aug 2025, 10:20
Mirosurile care anunță boala cu ani înainte. Specialiștii au rămas surprinși
17 aug 2025, 22:12
Secretul comunităților tradiționale în lupta cu alergiile. Cum reușesc să le țină la distanță
17 aug 2025, 14:25
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
15 aug 2025, 17:39
Dieta care distruge cancerul și face chimioterapia puternică. 3 alimente pe care să NU le mai mănânci
15 aug 2025, 15:12
Manifestul DCNews, DCMedical și ARGUMENT, susținut din Cluj, pentru o Românie în care sănătatea nu este un lux, ci o necesitate
15 aug 2025, 14:17
Legătura dintre flora intestinală și bolile cronice. Dr. Sanda Maria Crețoiu, la Academia de Sănătate
14 aug 2025, 15:05
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
14 aug 2025, 16:03
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Update: Ministerul Sănătății, noi precizări despre persoanele arse
13 aug 2025, 17:27
Ingredientul banal care calmează arsura solară în câteva minute. Dermatologii confirmă
13 aug 2025, 14:35
Persoanele care nu ar trebui să mănânce fistic! Deși are o mulțime de beneficii, lor le face rău
12 aug 2025, 17:29
Semnele durerii abdominale care impun vizita urgentă la medic. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), atenționare privind mâncarea
12 aug 2025, 23:39
Când durerea de stomac poate fi semnul unei boli grave. Explicațiile gastroenterologului Oana Dolofan (SANADOR)
12 aug 2025, 17:54
Misterul infecției cu bacteria Clostridium, de natură intraspitalicească. Dr. Marinescu arată cum se transmite și cum se activează. ”Sunt unele persoane care nu pot să scape”
12 aug 2025, 14:30
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
11 aug 2025, 23:43
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
11 aug 2025, 10:29
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
10 aug 2025, 18:01
Cele mai noi știri
acum 56 de minute
Ce trebuie să faci pentru a trăi mai mult. Recomandările unui expert
pe 8 Septembrie 2025
Înalți oficiali ai Pentagonului vizitează Puerto Rico, pe fondul creșterii tensiunilor cu Venezuela
pe 8 Septembrie 2025
HPV: ce trebuie să știți despre virusul comun asociat cu cancerul
pe 8 Septembrie 2025
Ilie Bolojan, anunț privind creșterea vârstei de pensionare
pe 8 Septembrie 2025
Paella valenciană - rețeta spaniolă care colorează masa și cucerește papilele gustative
pe 8 Septembrie 2025
Un important președinte european, vizită incognito în România, la Craiova. Ce a vrut să vadă / foto în articol
pe 8 Septembrie 2025
Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”
pe 8 Septembrie 2025
Câți angajați vor fi dați afară în administrația publică. Bolojan a spus procentul convenit în coaliție
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel