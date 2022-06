Astrologul Daniela Simulescu a venit cu un avertisment pentru cei din zodia Rac pentru săptămâna ce urmează.

"În continuare vă împing pe plan profesional foarte mult. În continuare vă împing să vă descoperiți ceea ce vă place, dacă vreți să schimbați domeniul. În continuare vă spun că vor exista conflicte în toată zona profesională, dar nu apar degeaba, apar cu un rost. Apar să vă verificați furia interioară și apar să vă dați seama dacă nu cumva îi considerați pe șefii respectivi mai mult decât șefi, dacă nu cumva nu ați avut limite și dintr-o dată vă uitați la ei ca la un părinte, ca la o rudă, dar nu e cazul. Mercur își oprește retrogradarea în casa a 11-a, Saturn va retrograda în casa a 8-a. Aici trebuie să fiți puțin isteți din punct de vedere financiar și să nu spuneți nimănui din jurul vostru câți bani faceți, câți bani investiți sau câți bani ați cheltuit pe un produs.

Trebuie să evitați invidiile cu orice preț. Nu sunt eu o mare fană a faptului că uite oamenii ăia au avut gânduri negative, au fost invidioși, dar ați face bine ca săptămâna ce urmează să nu ieșiți cu prietenii și să vă lăudați că plecați în vacanță sau că vă cumpărați ceva pentru că oamenii se vor uita la voi și vor zice: "Da ăsta se plângea că nu are banii ăștia. de unde are banii ăștia"? Aș evita să cred viața celorlalți de pe rețelele sociale și să ziceți că vreți și voi acolo că uite ce are. Nu. E o problemă acolo, în casa a 11-a voi aveți mult marcaj și nu este cel mai liniștit. S-ar putea să credeți ceva ce vedeți și să nu fie deloc așa. De aia vă spun și vouă să nu spuneți ceea ce vi se întâmplă în viață, v-aș recomanda nici să nu postați foarte mult pe rețelele sociale, așa, mai retras. Adică da, aș merge, aș ieși cu prietenii, dar nu aș comunica detalii personale despre mine, mai ales din punct de vedere financiar.

Dacă vi se zice că ați putea să faceți și voi aia și vă gândiți că aveți bani mai bine spuneți: "Da, mai stau puțin să văd și eu cum sunt din punct de vedere financiar și după câteva zile în care mă voi gândi voi vedea ce voi face". Pentru cei care au afaceri, unii bani vin, unii bani se duc. Și se duc pe ce nu credeți, pe ce nu v-ați fi așteptat. O grijă mai mare pentru aceia dintre voi care trec printr-un proces de partaj sau care vă certați pentru o moștenire.", a spus astrologul Daniela Simulescu.

Horoscop 6 iunie. Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Surprize în sfera birocratică și profesională pentru zodii. ”Vezi ce poți face aici și acum!”

Horoscop BERBEC

Astăzi, deși va fi dureros să vorbești despre anumite subiecte, îți va face bine. Deci nu este cazul să îți fie teamă, să te ascunzi sau să le ascunzi, ieși și spune despre ele. S-ar putea să te ajute mai mult decât este cazul, iar acea conjuncție Uranus - Pallas, e clar că undeva va trebui o ajustare pe plan financiar și poate avea legătură și cu zona profesională.

Horoscop TAUR

Pallas lângă Uranus vorbește despre modul în care tu îți folosești independența și ce poți obține din ea. O să spui ”da, să plec mai devreme de la serviciu și ce să fac? Să pierd o oră în trafic?” Da, în ora aia pierdută în trafic tu poți să citești o carte, poți să asculți niște muzică, poți să vezi un episod pe telefon. Trebuie să înveți să îți investești altfel independența și să îți dai seama că este în beneficiul tău să profiți de ea, nu doar să pierzi timpul aiurea. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News