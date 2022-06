"Săptămâna 20-26 iunie începe cu un sextil între Mercur și Jupiter, anunță astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu. ”Dacă ai căutat o zi în care să-ți manifești o idee, în care să povestești un plan, în care să cauți alte idei, astfel încât proiectul tău să iasă, luni, 20 iunie, este acea zi, pentru că Mercur este în Gemeni și face acest sextil cu Jupiter în Berbec. Ești susținut, cu cât vei spune mai mult ceea ce vrei, cu atât vei găsi mai mult sprijin din partea celorlalți. Ideile tale vor prinde contur doar dacă le spui cu îndrăzneală, cu mult curaj, cu încredere.” transmite astrologul Daniela Simulescu.

Acesta este aspectul bun, dar tot astăzi, 20 iunie, avem un careu între Ceres și Chiron. ”Ceres are legătură cu modul în care ne hrănim o relație, dar are legătură și cu pierderea. (...) Ceres are legătură și cu furia și cu doliul, având foarte multe înțelesuri. (...) Chiron are legătură cu o rană a noastră. Acum, Chiron este în Berbec, iar Ceres este în Rac. Când acestea două fac un careu - un aspect tensionat, negativ- creează o tensiune interioară”, atenționează Daniela Simulescu. ”Chiron doare și fizic și emoțional, iar Ceres de preocupă mai mult decât trebuie” mai spune astrologul. Primii vizați sunt cei cu marcaj cardinal în astrogramă: Berbec, Balanță, Rac și Capricorn, care vor simți o frică excesivă.

BERBEC

Ocupă-te de mai multe activităţi. Stai şi pe acasă, vizitează-ţi familia, dar în rest încearcă să îţi ocupi timpul cu cât mai multe lucruri de făcut.

TAUR

Dacă nu ai făcut o curăţenie până acum, ar fi timpul. Aruncă toate lucrurile vechi de care nu mai ai nevoie. Aveţi nevoie să vă "detoxifiați" de ceva din viaţa voastră.

GEMENI

Mergeţi la cumpărături, schimbaţi-vă garderoba, întâlniţi-vă cu oamenii, bucuraţi-vă de ei. Nu staţi pe acasă! Fiţi atenţi la cheltuieli.

RAC

Aveţi grijă la excesul de zel care apare zilele acestea. Unde simțiți că depăşiţi o limită, faceţi un pas în spate şi gândiţi-vă de ce aţi exagerat, de ce vreţi mai mult decât este cazul, ce vă lipseşte. Nu vă va ajuta nimeni cu nimic, până nu vă veţi da seama ce vă lipseşte.

LEU

Fă-ţi programul în funcţie de odihnă, de orele de somn, în funcție de calitatea oamenilor cu care vă întâlniţi. Nu are rost să vă vedeţi cu toată lumea, ci să alegeţi cui daţi timpu şi energia voastră.

FECIOARĂ

Veţi fi în centrul atenţiei, dar s-ar putea să atrageţi atenţia şi făcând ceva mai neplăcut. Nu veţi scăpa uşor.

