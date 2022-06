Săptămâna 20-26 iunie începe cu un sextil între Mercur și Jupiter, anunță astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu. ”Dacă ai căutat o zi în care să-ți manifești o idee, în care să povestești un plan, în care să cauți alte idei, astfel încât proiectul tău să iasă, luni, 20 iunie, este acea zi, pentru că Mercur este în Gemeni și face acest sextil cu Jupiter în Berbec. Ești susținut, cu cât vei spune mai mult ceea ce vrei, cu atât vei găsi mai mult sprijin din partea celorlalți. Ideile tale vor prinde contur doar dacă le spui cu îndrăzneală, cu mult curaj, cu încredere.” transmite astrologul Daniela Simulescu.

Acesta este aspectul bun, dar tot astăzi, 20 iunie, avem un careu între Ceres și Chiron. ”Ceres are legătură cu modul în care ne hrănim o relație, dar are legătură și cu pierderea. (...) Ceres are legătură și cu furia și cu doliul, având foarte multe înțelesuri. (...) Chiron are legătură cu o rană a noastră. Acum, Chiron este în Berbec, iar Ceres este în Rac. Când acestea două fac un careu - un aspect tensionat, negativ- creează o tensiune interioară.” atenționează Daniela Simulescu. ”Chiron doare și fizic și emoțional, iar Ceres de preocupă mai mult decât trebuie” mai spune astrologul. Primii vizați sunt cei cu marcaj cardinal în astrogramă: Berbec, Balanță, Rac și Capricorn, care vor simți o frică excesivă.

BERBEC

Vrei să faci foarte multe lucruri, dar nu vei putea. Ai grijă să nu-ți aglomerezi programul!

TAUR

Fă tot posibilul să nu te bazezi prea mult pe ce zic ceilalţi. Dacă cineva îţi zice ceva, tu să nu ie de bun, pentru că ce zice persoana respectivă s-ar putea să nu se potrivească prea bine cu felul în care îţi trăieşti tu viaţa.

GEMENI

Este o zi în care a face haz de necaz îţi iese de minune şi totul în jurul tău se poate schimba.

RAC

Nu îi acuzaţi pe ceilalţi pentru ceea ce vi se întâmplă vouă şi nu încercaţi să îi salvaţi pe ceilalţi uitând de ceea ce vi se întâmplă vouă. Trebuie să găsiţi un echilibru.

LEU

Dacă este ceva ce aţi lăsat pe ultima sută de metri, faceţi astăzi, pentru că de mâine energia se va duce. Nu lăsa pe mâine ce poţi face astăzi.

FECIOARĂ

Vorbiţi cu şefii altfel, primiţi ordinele altfel, aveţi idei despre cum să implementaţi anumite proiecte pe care le veţi face total diferit faţă de colegii voştri.

Previziunile complete pentru toate zodiile, în materialul video de mai jos:

