Hepatita misterioasă face noi victime în rândul copiilor britanici

Un total de 251 de copii britanici sunt afectați de un focar misterios de hepatită, cu 11 cazuri suplimentare anunțate la sfârșitul săptămânii. Agenția de Sănătate și Securitate din Marea Britanie (UKHSA) a declarat că au avut loc 12 transplanturi de ficat și niciun copil nu a murit în Marea Britanie.

Cifrele sunt mult mai mari decât ceea ce se aștepta într-un an obișnuit, cazurile crescând din luna aprilie.

Cauza nu a fost descoperită

Pe 7 iunie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că au existat 700 de cazuri de hepatită inexplicabilă la copii mici. Cu un aflux de cazuri la nivel global, oficialii din domeniul sănătății sunt nedumeriți în ceea ce privește cauza. De obicei, afecțiunea inflamatorie a ficatului este cauzată de hepatita de la A la E, scrie The Sun.

Dar într-un context neobișnuit, acest lucru nu a fost detectat la niciunul dintre copii. Într-un raport publicat astăzi, primul din 19 mai, UKHSA a transmis că pacienții sunt predominant copii mai mici de cinci ani.

Ei au prezentat inițial simptome de gastroenterită (diaree și greață), urmate de debutul icterului (îngălbenirea ochilor și a pielii). Dintre cazurile confirmate, 180 sunt în Anglia, 32 în Scoția, 17 în Țara Galilor și 22 în Irlanda de Nord.

Experții oferă asigurări în privința siguranței vaccinurilor

UKHSA a adăugat că, în timp ce noi cazuri continuă să fie identificate în Marea Britanie, există o scădere generală aparentă a numărului de cazuri noi pe săptămână. Adenovirusul rămâne domeniul cheie de investigație, 156 de copii din 241 fiind testați pozitiv pentru virus.

Adenovirusurile provoacă boli comune care pot provoca boli precum conjunctivita, durerea în gât și răceala comună. Principalul adenovirus investigat este tipul 41F, care provoacă probleme cu stomacul. La copiii cu hepatită, peste 17% au fost, de asemenea, testați pozitiv pentru Covid, care continuă să fie considerată o potențială cauză.

Experții au asigurat că nu există nicio legătură între vaccinuri și boală. Majoritatea copiilor cu hepatită nu au fost vaccinați împotriva Covid din cauza vârstei lor.

Măsurile de igienă sunt indicate părinților și copiilor

Dr Alicia Demirjian, director în cadrul UKHSA, a declarat: „Continuăm să investigăm ce ar putea fi în spatele creșterii numărului de cazuri de hepatită, dar descoperirile recente continuă să indice că infecția cu adenovirus joacă un rol. Este important să ne amintim că este foarte rar ca un copil să dezvolte hepatită, așa că părinții nu ar trebui să fie îngrijorați în mod nejustificat. Menținerea măsurilor normale de igienă, inclusiv asigurarea faptului că cei mici se spală în mod regulat pe mâini, este o practică bună pe tot parcursul anului. Ajută la reducerea răspândirii multor infecții comune, inclusiv adenovirusul. Continuăm să reamintim tuturor să fie atenți la semnele hepatitei – în special icterul, o nuanță galbenă în albul ochilor și să vă adresați medicului dumneavoastră dacă sunteți îngrijorat.”

Will Irving, profesor de virologie la Universitatea din Nottingham, a spus că numărul cazurilor de hepatită la copii este „cu mult mai mult decât ne-am fi așteptat. Este un fenomen neobișnuit. S-ar putea sau să nu descoperim vreodată de ce se întâmplă. Una dintre ipoteze este că, de când am relaxat regulile de izolare, am observat o creștere a numărului de viruși în circulație, inclusiv adenovirusuri. Așadar, în ultimii doi ani, copiii de unu, doi și trei ani au fost, în mare măsură, protejați de circulația acestor virusuri. Ei nu au fost expuși la ceea ce altfel ar fi fost infecții cu virus relativ banale pe care le fac copiii mici.”.

Irving a afirmat că protecția oferită de izolarea din pandemie ar fi putut avea un efect încă necunoscut asupra imunității celor mici, care nu au intrat în contact cu patogeni.

