Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate

Ministerul Muncii din Austria suspectează lipsă de transparență în afișarea prețurilor reduse în comerțul alimentar și, prin intermediul Asociației pentru Protecția Consumatorilor (VKI), a introdus acțiuni în instanță împotriva Billa, Spar, Hofer și Lidl. Acuzația: Companiile nu și-ar respecta obligația de a indica, în cazul reducerilor, cel mai mic preț de comparație din ultimele 30 de zile. Pentru consumatori, în multe cazuri, nu este clar dacă reducerile aduc într-adevăr economii. Lanțurile comerciale au evitat deocamdată să comenteze și au invocat „lipsa de informații” despre proces.

Ministerul face referire la așa-numita Lege a afișării prețurilor, care are rolul de a preveni umflarea artificială a promoțiilor și inducerea în eroare a consumatorilor. Un exemplu de aplicare a normei îl reprezintă campaniile multiple pentru același produs într-un interval scurt: Conform legii, în cadrul unei promoții ulterioare, prețul trebuie comparat cu cel al primei reduceri, dacă acesta a fost cel mai mic din ultimele 30 de zile.

Este interzis să vinzi un pachet de cafea cu șapte euro în loc de 14 euro și să-l promovezi cu minus 50%, dacă acum două săptămâni același pachet s-a vândut cu șase sau opt euro. Dacă se folosește ca referință un „preț normal” anterior sau un preț temporar crescut după o primă reducere, se poate crea, în mod fals, impresia unei economii substanțiale. În alte cazuri, nu ar trebui deloc promovată ideea de reducere, întrucât, fără indicarea corectă a celui mai mic preț din ultimele 30 de zile, aceasta nu este „reală”, critică Ministerul Muncii. Tocmai asemenea practici sunt însă destul de răspândite la unele lanțuri alimentare.

Pe fondul creșterii puternice a prețurilor la alimente, acest lucru are o mare relevanță, pentru că oamenii se orientează mult după prețurile promoționale. În comerțul alimentar austriac, promoțiile sunt extrem de răspândite și reprezintă baza unei părți semnificative din cumpărături.

Prin aceste acțiuni, care vizează interdicții (de practici), ministra muncii Korinna Schumann (SPÖ) dorește să creeze „reguli clare și corecte”: Promoțiile trebuie să fie „transparente și echitabile pentru toată lumea”, mai ales că „oamenii sunt de ani buni împovărați de prețurile ridicate” și, la cumpărăturile alimentare, fiecare euro contează.

Ea se aliniază astfel poziției colegului său de partid, ministrul finanțelor Markus Marterbauer (SPÖ), care a inițiat recent o dezbatere privind prețurile mari la alimente și posibile intervenții asupra acestora în Austria. Și pentru liderul SPÖ și vicecancelar Andreas Babler, intervențiile de piață sunt o opțiune, după cum a declarat miercuri într-o discuție cu APA.

