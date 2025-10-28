Grevă aeriană totală pe 29 octombrie: sute de zboruri afectate în Italia și Europa!

Miercuri, 29 octombrie 2025, este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian, care va afecta pasagerii din Italia și din toată Europa, conform Fanpage.

Personalul de la sol al unor aeroporturi majore, precum Milano Linate și Milano Malpensa, va întrerupe activitatea pentru întreaga zi, în timp ce angajații companiilor Air France, KLM și Vueling vor fi în grevă pentru câteva ore.

Protestele, declanșate de mai multe sindicate, ar putea duce la întârzieri și anulări de zboruri pe parcursul întregii zile.

Intervalele de grevă și zborurile garantate

Greva generală din transportul aerian este programată între ora 00.00 și 23.59, miercuri, 29 octombrie.

Aceasta vizează personalul:

companiei Swissport Italia (Milano Linate),

companiei de curățenie Dussmann Service Cleaning (Milano Malpensa),

lucrătorii companiilor de handling de pe ambele aeroporturi milaneze.

În plus:

Personalul de la sol Air France și KLM va opri lucrul între 12.00 și 16.00;

Echipajele de zbor și asistenții de la Vueling Airlines vor fi în grevă între 13.00 și 17.00.

Potrivit ENAC, autoritatea italiană pentru aviație civilă, zborurile vor fi totuși garantate în intervalele orare de protecție, respectiv 07.00–10.00 și 18.00–21.00, pentru a permite operarea curselor esențiale și a celor internaționale cu conexiuni.

Motivele protestului

Greva a fost convocată de principalele sindicate din sectorul transporturilor: UILT-UIL, FILT-CGIL și FIT-CISL, ca reacție la blocajele din negocierile pentru reînnoirea contractelor colective de muncă.

Sindicatele acuză companiile aeriene că doresc o „reducere de treizeci de luni a emolumentelor economice”, ceea ce ar afecta direct salariile și drepturile lucrătorilor.

Protestele de la Linate și Malpensa sunt susținute și de alte organizații, precum CUB Trasporti, FLAI Trasporti e Servizi și USB Lavoro Privato, în timp ce greva angajaților Air France, KLM și Vueling este legată de solicitarea unor „condiții de muncă decente și protecție reală pentru întreg personalul”.

Ce pot face pasagerii afectați

Pasagerii ale căror zboruri sunt anulate sau întârziate din cauza grevei au dreptul, potrivit reglementărilor europene, la:

asistență gratuită (mâncare, cazare și comunicare),

rambursarea integrală a biletului sau reprogramarea zborului la o dată ulterioară,

compensații financiare.

Pentru a solicita rambursarea, călătorii trebuie să păstreze biletul și dovada rezervării, completând formularul european disponibil pe site-urile companiilor aeriene sau pe platformele oficiale ale autorităților aviatice.