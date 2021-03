”Acțiunea a fost revendicată de mișcarea Greenpeace, celebră pentru astfel de proteste în întreaga lume. Până aici lucrurile sunt simple: un grup de persoane neautorizate au vandalizat un avion pentru a protesta - sistemul de securitate al unuia dintre cele mai mari aeroporturi din lume a fost penetrat într-un mod inadmisibil.

De aici însă se pun multe întrebări cu sau fără răspuns!

Cine protestează? Organizația Greenpeace, o organizație non profit de tip ONG, care își autodefinește acțiunile ca fiind non violente și care au ca scop o lume mai bună, verde, în confruntarea cu sistemele ce atacă mediul înconjurător.

De ce protestează așa și nu altfel? Pentru că poate desfășura în câmpuri tactice acțiuni de asemenea gen și urmărește o imagine globală cât mai puternic răspândită de mass media internațională.

Pentru ce protestează? În avanpremieră dezbaterilor parlamentare cu privire la costul programului denumit “Climă și Reziliență”, Greenpeace dorește să arate că proiectul propus de ministrul Transportului din Franța, Jean Baptiste Djebbari, este inadecvat rezolvării crizei climatice actuale. Activiștii cer pur și simplu reducerea drastică a traficului aerian ca măsura principală și nu sunt de acord cu inovațiile tehnologice propuse de guvernul francez.

Ce cer protestatarii? Aici lista este lungă și interesantă: stoparea tuturor proiectelor de dezvoltare ale aeroporturilor din Franța! Eliminarea tuturor zborurilor între orașele din Franța care sunt deservite de cale ferată și sunt sub 6 ore timp între ele... în condițiile în care anterior guvernul francez fusese de acord cu un timp de 2 ore și 30 de minute. Creșterea investițiilor statului în infrastructură cailor ferate, obligația impusă companiilor aeriene de a reduce drastic emisiile de carbon și taxarea lor suplimentară pentru aceasta.

Pe cine afectează protestul? În acest moment, companiile aeriene sunt prima țintă a activiștilor Greenpeace. Acestea sunt în faliment de la începutul pandemiei, așa că acțiunea actuală este cireașa de pe tortul falimentului lor.

Așadar pe cine afectează protestul: Companiile de leasing proprietare a unei flote imense la nivel mondial, compuse din avioane care nu se mai fabrică și care au un consum mare de combustibil deci poluează mai mult. Transporturile aeriene ca și mecanism global al economiei mondiale. Faptul că pandemia a arătat că economiile pot funcționa în condițiile în care turismul și mobilitatea individului au fost drastic reduse arată că resetarea economică mondială prilejuită de pandemie este un proces ireversibil. Sistemele de securitate aeroportuară care au consumat resurse uriașe și de multe ori inutil, după atentatele din 9 Septembrie.

Care sunt rezultatele protestului? Acum, în afara imaginii, rezultatele în mod practic sunt nule. Negocierile ce se vor purta însă vor fi obligate să țină cont de acest protest și de posibilitatea repetării lui politic la nivelul UE. Protestul va fi folosit în sensul creșterii presiunii asupra statelor mici în special.

Cine plătește notă de plata a protestului? Călătorii, în primul rând, și apoi Guvernul francez, companiile aeriene, sistemul bancar, companiile de leasing, companiile de securitate aeroportuară.

Mai putem avea încredere în sistemul de securitate al aeroportului Charles de Gaulle? Nu este prima breșă de securitate constatată la acest aeroport, dar aceasta este însă una majoră! Continuând analiza putem observă că cei doi giganți mondiali Boeing și Airbus sunt în colaps și doar statele îi mai țin în viață prin acțiuni mai mult sau mai puțin legale conform sentințelor date de Organizația Mondială a Comerțului.

Producătorii de motoare de avion sunt puși în fața unor decizii majore gen a fi sau a nu mai fi în piață

Pentru Rolls Royce se pare că guvernul englez deja a aruncat prosopul și va renunța la producția de motoarele de avion destinate avioanelor de transport civil. Marii giganți ai aerului, avioanele cvadrimotoare Airbus 380, Airbus 340 și Boeing 747, au fost scoși fără drept de apel din majoritatea flotelor marilor companii aeriene și fie vor fi tăiate, fie vor urma operațiuni de reconversie în avioane cargo.

Austrian Airlines a eliminat din flota ei Boeing-urile 767 care au fost elemente importante în istoria companiei pe rutele lung curier. Lufthansa și British Airways au eliminat toată flota lor de Airbus 380 și Boeing 747, iar exemplele pot continua. Sub aspectul cerințelor Greenpeace însă, ele ar trebui suprataxate, însă noul avion Boeing 777 X nu are cumpărători din cauza situației mondiale a aviației civile, iar față de Boeing-ul 787 Dreamliner consumă net mai mult deci poluează mai mult!

Cel mai economic avion din lume Boeing-ul 787. Dreamliner este cel mai vândut avion din lume în acest moment și nu are încă nici un rival. Doar că economia de petrol este realizată ca urmare a unor realizări tehnice de excepție care însă nu vizează motoarele sau combustibilul folosit. Modelul austriac prin care guvernul Austriei a impus încă din 2019 ca prețul cel mai mic al unui bilet de avion vândut în această țara să fie suma dintre costul taxei de aeroport și cel al taxei ecologice instituite de către UE adică 40 de euro sau 45 de USD. Tot guvernul austriac a fost primul care a impus obligația folosirii trenului pentru distanțe sub 2 ore.

Prin introducerea acestor măsuri cerute de Greenpeace se vor elimina flotele vechi de avioane și subsecvent se va face loc pentru noul model de avion Boeing denumit New Middle Aircraft NMA, în fond un Dreamliner mai mic, cele două avioane având rolul de a salva gigantul de la falimentul în care se zbate în prezent Europa, însă nu are până acum nimic în zona aceasta pentru că Airbus 350 nu este economic precum rivalul său american Dreamliner. Iar gama Airbus 320 are motoare conceptual vechi care nu îndeplinesc condițiile protestatarilor Greenpeace.

Ce ar însemna introducerea în România a modelului austriac nemaivorbind de cel cerut de protestatarii Greenpeace?

Întrucât în România mersul trenurilor este comparabil cu al melcului, rutele interne sunt salvate! Pentru că în două ore de mers cu trenul nu ajungi nici până la Brașov sau Constanța măcar! Iar cum sub presiunea UE, guvernul României a tăiat și eliminat construcția autostrăzii Ploiești-Brașov exact când trebuiau să înceapă lucrările și în anul de grație 2020 sunt promiși doar 100 de km de autostradă sau șosea de mare viteză, călătorii cu avionul vor trebui să plătească mai mult deoarece toate companiile aeriene din România operează fie avioane Boeing 737 care nu se mai produc, fie Airbus din gama 320 care poluează la fel ca primele (adică mult peste dorințele Greenpeace!)”, a spus pilotul Cezar Osiceanu pentru DC News.