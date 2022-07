Grant de 2,6 milioane de euro pentru cercetare geologică, la UBB Cluj

Proiectul are titlul PROGRESS-Reading provenance from ubiquitous quartz: understanding the changes occurring in its lattice defects in its journey in time and space by physical methods, iar bugetul total este de 2.657.500 euro. UBB Cluj, “prin Centrul Suport 2020 UBB (structură înfiinţată recent cu scopul de a sprijini scrierea şi implementarea de proiecte de cercetare din competiţia Horizon Europe), a oferit consultanţa necesară şi va continua să susţină procesul de pregătire, depunere şi implementare de granturi în competiţii internaţionale de prestigiu”, se mai arată în informare.

Cuarţul, sub observaţie

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va implementa un nou proiect finanțat de Consiliul European al Cercetării (ERC), reconfirmându-și prezența între comunitățile academice înalt competitive. Proiectul cu titlul PROGRESS-Reading provenance from ubiquitous quartz: understanding the changes occurring in its lattice defects in its journey in time and space by physical methods este coordonat de prof. Alida Timar-Gabor și este unul de tip ERC-Consolidator Grant, având un buget total de 2.657.500 EURO. Încadrat în domeniul Ştiinţele pământului, grantul are ca obiectiv principal dezvoltarea de metode de provenienţă, prin înțelegerea schimbărilor care au loc la nivel atomic în cuarțul din natură în timp geologic, urmare a unor investigaţii complexe a granulelor de cuarț extrase din diverse surse şi provenind din diverse perioade.

„Prin acest succes cu totul deosebit, doamna Alida Timar-Gabor intră într-un cerc foarte restrâns de cercetători europeni de elită care au coordonat două granturi ERC în parcursul lor academic, aceste tipuri de granturi fiind recunoscute la nivel internațional ca fiind dintre cele mai prestigioase și competitive”, afirmă prorectorul responsabil cu cercetarea, prof. univ. dr. Adrian Petrușel. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Centrul Suport 2020 UBB (structură înfiinţată recent cu scopul de a sprijini scrierea şi implementarea de proiecte de cercetare din competiţia Horizon Europe), a oferit consultanţa necesară şi va continua să susţină procesul de pregătire, depunere şi implementare de granturi în competiţii internaţionale de prestigiu”.

Proiecte "nebăgate în seamă"

Cel mai mare program european destinat cercetării de până acum, Horizon 2020, a trecut în mare parte nebăgat de seamă în România. A șaptea țară din UE, după mărimea populației, a reușit să atragă doar 250 de milioane de euro, dintr-un total de aproape 60 de miliarde disponibili prin acest program la nivelul întregii Uniuni, potrivit datelor oficiale agregate de Comisia Europeană și consultate de EduPedu.ro. Aceasta plasează România pe locul 20 din 28 de state membre (inclusiv Marea Britanie) și pe locul 23 sau mai jos în rândul statelor membre și asociate, potrivit unei analize publicate recent de revista Nature.

