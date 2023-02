Gol superb cu călcâiul în Hermannstadt - Universitatea Cluj / Video

În minutul 11, Ioan Filip a înscris pentru Universitatea Cluj-Napoca un gol superb, cu călcâiul, după o fază frumoasă creată de Dan Nistor.

FC Hermannstadt - U Cluj, echipe de start

Hermannstadt: Letica - I. Stoica, F. Bejan, C. Ene - Butean, Biceanu, Alhassan, Opruț - P. Petrescu, D. Paraschiv, C. Popescu

Rezerve: Muțiu, Medina, Antoche, S. Balaure, Oroian, C. Bărbuț, Limaj, G. Iancu, Babic

Antrenor: Marius Măldărășanu

Absenți: Sota Mino (suspendat)

U Cluj: Gorcea - Martic, F. Ilie, Ipas, D. Oancea - Chipciu, I. Filip, R. Pires, Bic - D. Nistor - M. Thiam

Rezerve: Iliev, Pițian, A. Miron, Goranov, Remacle, L. Fulop, Haită, I. Stoica, Ze Gomes

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

