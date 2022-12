Giorgia Meloni, reacţie în scandalul Qatargate: Pare mai degrabă un job socialist, nu unul italienesc

Şefa executivului italian, Giorgia Meloni, a criticat joi faptul că unii din "colegii săi internaţionali" folosesc expresia "Italian job" referitor la scandalul de corupţie din Parlamentul European, afirmând că ar trebui mai curând să i se spună "Socialist job", fiind implicaţi membri ai respectivului partid, relatează Reuters şi ANSA.



"Un lucru m-a deranjat foarte tare: mulţi colegi internaţionali se referă la aceste fapte cu expresia 'Italian job', ca şi cum ar fi o pată pe obrazul naţiunii noastre. (...) Această afacere nu priveşte doar italieni, ci şi belgieni, greci şi oameni din alte ţări. Dacă se poate spune aşa, e o chestiune de partid, un 'Socialist job'. Dacă ar fi fost implicate alte partide ar fi fost altfel, un 'Conservative job' ", a spus Meloni în conferinţa de presă de sfârşit de an.



Eurodeputata greacă Eva Kaili l-a acuzat pe fostul eurodeputat italian Antonio Panzeri, amândoi membri ai grupului Socialiştilor şi Democraţilor din PE, în legătură cu sumele uriaşe găsite în locuinţa sa, după ce amândoi au fost arestaţi mai devreme în decembrie în Belgia, în cadrul aşa-zisului scandal Qatargate, aminteşte ANSA, conform Agerpres.



Panzeri şi Kaili au fost inculpaţi pentru corupţie, în legătură cu presupuse eforturi de lobby pe lângă UE ale Qatarului şi probabil şi ale altor ţări. Procurorii belgieni au confiscat un total de 1,5 milioane de euro cash din locuinţele lui Kaili şi Panzero şi dintr-o valiză aflată în posesia tatălui eurodeputatei. Kaili a fost înlăturată din funcţia de vicepreşedinte al PE ca urmare a scandalului.



Alţi doi italieni, Francesco Giorgi, asistent al eurodeputatului Andrea Cozzolino (Partidul Democrat) şi partenerul lui Kaili, şi Niccolo Figa Talamanca, secretar general al ONG-ului No Peace Without Justice, au fost la rândul lor puşi sub acuzare în acest caz. Avocatul lui Kaili a negat informaţiile din media în sensul că aceasta, arestată din 9 decembrie, le-a mărturisit procurorilor că l-a rugat pe tatăl ei să ascundă banii şi că era la curent cu presupuse ilegalităţi comise de Giorgi, mai precizează ANSA.

