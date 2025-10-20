€ 5.0890
Data publicării: 22:46 20 Oct 2025

Garsonieră la preț de apartament: Piața imobiliară din București continuă să surprindă în Sectorul 6
Autor: Anca Murgoci

blocuri sector 6 exigente arhivă
 

Piața imobiliară din București continuă să surprindă.

În complexul rezidențial Exigent Plaza Faza 5, în cartierul Militari, o garsonieră de 40 de metri pătrați utili este scoasă la vânzare pentru 154.999 de euro, ceea ce înseamnă un preț de aproximativ 3.875 de euro/mp, un nivel comparabil cu cel al apartamentelor premium din zone centrale. Atât se cere, rămâne de văzut totuși dacă se va vinde cu acest preț.

 

Ce avantaje are această garsonieră

 

Locuința se află la etajul 7 din 11 și include un balcon de 4,6 mp, bucătărie separată complet utilată, baie modernă și finisaje premium, potrivit descrierii publicate de agenție. Garsoniera este prezentată ca fiind ideală pentru locuit sau pentru investiție, fiind situată într-un ansamblu rezidențial considerat exclusivist, cu pază 24/7 și facilități pentru locatari.

Complexul este amplasat în apropierea centrelor comerciale și mijloacelor de transport în comun din Sectorul 6. Finisajele, designul contemporan și poziționarea sunt evidențiate ca principale argumente pentru prețul cerut.

Oferta ridică însă întrebări cu privire la accesibilitatea locuințelor pentru tineri, într-un context în care o astfel de garsonieră ajunge să coste cât un apartament cu două camere în multe alte cartiere din Capitală sau chiar cât o casă în unele orașe din țară.

 

VEZI ȘI: Piața imobiliară în 2025: Iluziile despre prăbușirea prețurilor dispar

