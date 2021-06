Șeful Gărzii Naționale de Mediu, filmat și agresat verbal de un bărbat cu antecedente

Șeful Gărzii Naționale de Mediu a fost alungat de la un control. Acesta se afla la un centru de colectare al deșeurilor din Slatina

„Domnul ăsta a venit în forță cu legitimațiile, uitați-vă aici, la REMAT. Spun că sunt de la Garda de Mediu! Le-am cerut legitimațiile, au intrat cu mașina în curtea centrului care distribuie acum pe casa oltenească. Uitați-vă și dumneavoastră, s-a oprit la vecinul, acum au intrat să facă percheziții. Ăsta, bărbosul, zice că e șeful de la mediu. Uitați! Ăsta! Distribuiți masiv să vadă lumea abuzurile! Uitați mașina cu care au venit. Aici la uzină caută ace în carul cu fân. Uitați cum intră cu tupeu ăștia de la garda de mediu, intră și răstoarnă situația. Ăștia sunt! Au intrat în curte aici, le-am zis să dea mașina afară! Au venit ei, credeau că mă intimidează. Au venit și caută prin magazii. Ce caută, nu știu?!”, spunea pe un ton ridicat angajatul fără forme al centrului de colectare din Slatina, în timp ce filma inspectorii Gărzii de mediu.

Octavian Berceanu, prima reacţie

„Domnul este foarte supărat și din câte am aflat, are niște antecedente destul de serioase. Pe de altă parte am chemat poliția. Nu eram în control, doar ieșea fum destul de persistent din acea zonă, culmea este că nu din curtea domnului respectiv, care era foarte agitat. Ieșea fum nu în urma unui proces tehnologic, ci din alte surse, doar că nu știam de unde, nefiind delimitate curțile. Domnul probabil avea atunci o problemă personală, că l-am surprins că încărca un camion de deșeuri. Avea o problemă personală sau se simțea cu musca pe căciulă, el nu face parte din compania respectivă din câte am înțeles, nu avea niciun drept să ridice vocea. Probabil nu stătea foarte bine cu toate documentele sau nu știu care sunt motivele dumnealui, noi nu venisem în control. Doar de pe drum s-a văzut foarte mult fum ieșind, aveam altă direcție, ne-am deplasat acolo și doar am întrebat de unde este acel fum. Imediat a venit poliția și corpul de control al Gărzii de mediu”, a declarat într-o intervenție live Octavian Berceanu.

Garda de mediu a mai efectuat controale surpriză la agenți economici, pentru a verifica dacă sunt respectate normele de mediu.