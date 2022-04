Gabriel Comănescu (GSP), semnal de alarmă pentru România: Așa am ajuns?

"Dacă tot este acest gaz în pământul și marea României, haideți să profite și România de acolo. Pe bani!”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

"Problema este că noi, în România, ne uităm întotdeauna la materia primă, nu ne uităm la valoarea adăugată, la procesarea materiei prime. Eu v-am spus că, dacă am avea gaze, din ele am face energie electrică. Energia electrică înseamnă apă și înseamnă restructurare și cost minim pe anumite structuri de producție.

Se exportă materie primă și se importă produse finite

Vii pe cealaltă parte cu fertilizare. Haideți să nu mai vindem grâu, haideți să vindem făină, să vindem paste făinoase. Eu vă dau caz concret, să ne uităm în partea de procesare de carne. În România se cresc porci într-o anumită zonă, se duc undeva, se abatorizează, pleacă în altă țară europeană și se întorc salamuri și mezeluri. Da? Așa am ajuns?

Din zona Alexandria pleacă grâu în Italia și se întoarce sub formă de paste. Înțeleg că în zona Alexandria, Teleorman, este un grâu bun pentru paste. Și compania Barilla din Italia cumpără grâu de acolo și întorc paste Barilla în România. La preț pe tonă de zece ori mai mare. Toată valoarea adăugată în lanț înseamnă taxe și impozite suplimentare”, a spus Comănescu, la DC News.

"Mă enervați îngrozitor și o să-mi crească glicemia. Am spus că în țara asta nu se poate nimic. Noi, ăștia bătrânii, încă ne agităm”, a conchis Bogdan Chirieac.

Foraje în Marea Neagră. Comănescu: Ne-am pregătit pentru noul challenge

"Ne-am pregătit pentru ceea ce înseamnă noul challenge al Mării Negre, foraje de mare adâncime. Avem în dotare o semisubmersibilă de foraj de generaţia 6, care poate fora în ancore până la adâncimi de 400m, pe care am cumpărat-o de la TransOcean, avem şi a doua cu poziţionare dinamică de tip 3 (DP3), generaţia 6+...acum aşteptăm să găsim lucrările. Am încercat să intrăm în Bulgaria, dar au suspendat lucrările din cauza situaţiei din Ucraina şi se reprogramează pentru la anul. Ar mai fi Blocul 30 unde sunt asociaţi Lukoil cu Romgaz, vom vedea când se vor începe forările acolo. Şi mai este Neptun Deep, nici aici nu ştim când, sperăm să înceapă. Să nu ne uităm decât la vecinii noştri turci care, în domeniul forajului, au experienţă limitată, ca să nu spun chiar aproape de zero şi care s-au apucat să sape zăcământul Tuna, la indicaţiile preşedintelui Erdogan. Şi-au cumpărat patru nave de foraj, trei sunt în Marea Neagră.", a declarat acesta la DC NEWS.

Zona Tuna-1, aflată la aproximativ 150 de kilometri de coasta Turciei, este aproape de o zonă în care granițele maritime ale Bulgariei și României converg și nu departe de blocul Neptun al României, cel mai mare zăcământ de gaze din Marea Neagră. "Că or fi gaze, că n-or fi gaze acolo, e clar că în patru ani de zile Turcia ne-a arătat un spectacol în care a forat şi îşi pune în exploatare un zăcământ. Este un exemplu! Dacă se vrea, se poate."

