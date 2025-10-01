Fructul care previne diabetul și îți pregătește sistemul imunitar pentru toamnă

Graviola ajută la prevenirea diabetului prin conținutul ridicat de fibre, care reglează glicemia și susțin funcția celulelor beta din pancreas. De asemenea, favorizează tranzitul intestinal și hidratarea, pulpa sa având aproximativ 80% apă. Infuziile din frunze contribuie la scăderea colesterolului LDL și a trigliceridelor, sprijină sănătatea cardiovasculară și mențin tensiunea arterială stabilă, datorită magneziului, potasiului și alcaloizilor. Ea poate ajuta la întărirea imunității, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @bingivg

Ce alte proprietăți are graviola

Graviola, cunoscută și sub denumirea de guanabana, este un fruct tropical apreciat pentru multiplele sale proprietăți benefice asupra sănătății. Originar din America Centrală și de Sud, acest fruct a atras atenția cercetătorilor și a specialiștilor în nutriție datorită compoziției sale bogate în vitamine, minerale și antioxidanți.

Printre cele mai importante proprietăți ale acestui fruct se numără capacitatea sa de a sprijini sistemul imunitar. Fructul este bogat în vitamina C, un antioxidant natural care contribuie la protejarea organismului împotriva radicalilor liberi și la stimularea producției de celule care ajută sistemul imunitar. De asemenea conține, vitamine din complexul B, potasiu, magneziu și fibre alimentare, elemente esențiale pentru menținerea echilibrului metabolic și a sănătății digestive.

Studiile preliminare sugerează că anumiți compuși din compoziția acestui fruct ar putea avea efecte antimicrobiene, ceea ce face ca fructul să fie considerat un aliat valoros în prevenirea și ameliorarea unor afecțiuni comune, precum răcelile sau infecțiile ușoare. De asemenea, cercetările efectuate pe extracte de graviola indică un potențial de susținere a sănătății celulare, datorită prezenței acetogeninelor, substanțe cu efect antioxidant puternic.

Consumul de graviola poate fi integrat ușor în alimentația zilnică, fie ca fruct proaspăt, suc natural sau în combinații cu iaurturi și smoothie-uri. Specialiștii recomandă consumul moderat, mai ales în cazul suplimentelor concentrate, și consultarea unui medic înainte de utilizarea frecventă în scop terapeutic.

Pe lângă consumul fructului proaspăt, graviola poate fi savurată și sub formă de infuzie, o modalitate simplă și naturală de a valorifica proprietățile sale nutritive și terapeutice. Infuzia se prepară prin adăugarea frunzelor uscate de graviola în apă fierbinte. Se lasă la infuzat timp de 5–10 minute, până când aroma și substanțele active sunt eliberate complet.