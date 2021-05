Fratele tatălui lui Helmuth Duckadam s-a spânzurat

O duminică după-amiază încheiată tragic la Șagu. Un bătrân de 83 de ani a decis să încheie socotelile cu viața și s-a spânzurat. Evenimentul a fost sesizat de vecinii bătrânului în jurul orei 16:40, iar pompierii voluntari deși au intervenit rapid nu au putut să îi mai salveze viața. Bătrânul locuia singur și era fratele tatălui lui Helmuth Duckadam.

„Duminică, 16.05.2021 ora 16:40 am fost solicitați pentru a interveni într-o locuință din localitatea Șagu. Un vârstnic a recurs la metode de suicid prin autoasfixiere în urma gândurilor ce îl măcinau. La fața locului am intervenit alături de 10 voluntari, aceștia deplasându-se la locul intervenției cu mijloace personale. Trei voluntari au ajuns la fața locului cu câteva clipe înaintea detașamentului SMURD din Vinga, dar a fost prea târziu. Manevrele de resuscitare conform protocolului nu au mai putut să îi salveze viața”, au precizat Pompierii Voluntari din Șagu, potrivit Aradon.

Helmuth Duckadam are probleme vasculare

Helmut Duckadam este este unul dintre câștigătorii Cupei Campionilor Europeni din 1986 care susține că adevărata Steaua este cea a lui Gigi Becali. Duckadam face parte din generația de aur și este unul dintre românii cu care ne mândrim, datorită performanțelor pe care le-a avut. Marele campion a vorbit despre momentele în care și-a pierdut speranța de-a lungul carierei.

"Cu siguranță, au fost momente în care ai anumite idei în care vrei să te lași. Am avut și eu momente după ce am venit la Steaua, după două, trei luni de zile am avut un meci la Brașov în care am luat un gol copilăresc, la un meci televizat. M-am făcut de râs și am vrut să mă las. Am avut avantajul de a-l avea aproape pe Ion Voinescu, nea Țopică, antrenorul nostru de portar care mi-a dat încredere și am continuat. Și bine am făcut. A fost un om extraordinar, unul dintre cei mai mari portari pe care i-a avut România și în primul rând un om fantastic care îți dădea întotdeauna acea încredere de care aveai nevoie", a declarat Helmut Duckadam.

În 2012, Helmuth Duckadam a fost internat în secţia de chirurgie cardiovasculară din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa. Aflat în vacanţă pe litoral, fostul portar al Stelei a ajuns în unitatea sanitară acuzând o durere în zona inimii. Medicii au spus că cel supranumit „Eroul de la Sevilla” avea o ischemie de braţ, adică un cheag de sânge ce îi bloca o arteră şi a fost operat. Duckadam a mai avut astfel de probleme şi în trecut. El suferă de ischemie, o îngreunare a circulării sângelui în braţ.