Frédéric Mitterrand, fost ministru al Culturii și nepot al președintelui Franței, a murit la 76 de ani

Frédéric Mitterrand, fost ministrul al Culturii din Franța, un recunoscut cineast și om de televiziune, a murit, joi, la vârsta de 76 de ani, relatează AFP, citat de Agerpres.

Frédéric Mitterrand, nepot al fostului președinte al Franței, François Mitterrand, a dus o luptă ”de mai multe luni cu un cancer agresiv”, a anunțat familia sa pentru sursa menționată.

Fost ministru în timpul mandatului lui Nicolas Sarkozy, Frédéric Mitterrand a fost o personalitate deosebită, un mare cinefil. Acesta a anunţat în aprilie 2023 că este ”bolnav”, fără să dea detalii.

FOTO: captură video YouTube @C à vous

”Carla și cu mine am fost profund întristați la aflarea veștii morții lui Frederic Mitterrand.

A fost un om profund cultivat și delicat, o persoană aparte, sensibilă și atașantă, o personalitate inclasabilă, atât de departe de viața de partid.

A fost un ministru al culturii entuziast și pasionat, care și-a îndeplinit atribuțiile cu brio și talent.

Filmele, cărțile și emisiunile sale sunt mărturia iubirii sale pentru artă și cultură. Transmitem gândurile noastre cele mai sincere și sincere familiei și prietenilor săi”, a scris fostul președinte Nicolas Sarkozy, pe rețeaua X.

Carla et moi avons appris avec une immense tristesse le décès de Frederic Mitterrand. Il était un homme profondément cultivé et délicat, un être à part, sensible et attachant, une personnalité inclassable si loin de la vie partisane. Il fut un Ministre de la Culture enthousiaste…