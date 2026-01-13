€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Keir Starmer abandonează planul privind cartea de identitate digitală obligatorie pentru adulți
Data actualizării: 22:06 13 Ian 2026 | Data publicării: 22:06 13 Ian 2026

Keir Starmer abandonează planul privind cartea de identitate digitală obligatorie pentru adulți
Autor: Alexandra Curtache

keir starmer premierul uk Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres

Guvernul ar fi renunțat la planurile de a introduce obligativitatea cărților de identitate digitale pentru toți britanicii, ceea ce înseamnă că acestea vor fi opționale la momentul introducerii lor.

 

Guvernul ar fi renunțat la planurile de a introduce obligativitatea cărților de identitate digitale pentru toți britanicii, ceea ce înseamnă că acestea vor fi opționale la momentul introducerii lor.

The Times relatează că Keir Starmer a renunțat la planurile de a introduce obligativitatea cărților de identitate digitale, susținând că o sursă din cadrul guvernului le-a comunicat că caracterul obligatoriu al planurilor inițiale „împiedica discuțiile despre utilizarea generală a cărților de identitate digitale”.

Introducere planificată pentru 2029

Ei susțin că cărțile de identitate care urmează să fie introduse în 2029 vor fi opționale, iar britanicii vor avea posibilitatea de a-și verifica identitatea digital folosind alte documente.

Sursa citată de The Times a declarat: „Renunțarea la cazurile de utilizare obligatorie va elimina unul dintre principalele puncte de controversă. Nu vrem să riscăm să existe cazuri în care o persoană de 65 de ani dintr-o zonă rurală să fie împiedicată să lucreze pentru că nu și-a instalat cartea de identitate”.

Poziția oficială a guvernului

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Ne angajăm să verificăm în mod obligatoriu dreptul la muncă în format digital. Am afirmat întotdeauna în mod clar că detaliile privind sistemul de identificare digitală vor fi stabilite în urma unei consultări publice complete, care va fi lansată în curând.

„Identitatea digitală va facilita viața de zi cu zi a oamenilor, asigurând servicii publice mai personalizate, mai integrate și mai eficiente, rămânând în același timp incluzive”.

Starmer a declarat anul trecut că intenționează să introducă „o nouă identitate digitală gratuită, obligatorie pentru dreptul la muncă, înainte de sfârșitul mandatului actualului parlament”.

Guvernul a susținut anterior că un sistem de carte de identitate digitală ar îngreuna accesul la un loc de muncă în Marea Britanie pentru persoanele care nu au dreptul de a munci în această țară.

Critici din partea opoziției

Conservatorii par să considere că schimbările au loc, întrucât ministrul din umbră al Cabinetului, Mike Wood, a calificat schimbările drept „un alt experiment costisitor și prost gândit, abandonat la primul semn de presiune”.

Sistemul de carte de identitate digitală a fost prezentat ca fiind voluntar din punct de vedere tehnic, dar obligatoriu dacă doreai să obții un loc de muncă în Marea Britanie, ceea ce l-ar fi făcut obligatoriu pentru persoanele în vârstă de muncă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

carte de identitate
marea britanie
keir starmer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Guvernul taie cu 10% cheltuielile de personal din administrația centrală
Publicat acum 10 minute
Când va fi aprobat bugetul pe 2026. Anunțul premierului Ilie Bolojan
Publicat acum 29 minute
Adrian Cuculis, denunț penal la Parchetul General împotriva „acaparării Justiției”. Ce a sesizat avocatul
Publicat acum 29 minute
Băluță lansează critici la adresa lui Ciucu: Primarul general este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge
Publicat acum 42 minute
Venezuela numără morții după bombardamentele SUA: identificarea victimelor este în curs
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 29 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close