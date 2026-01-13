Keir Starmer abandonează planul privind cartea de identitate digitală obligatorie pentru adulți

Guvernul ar fi renunțat la planurile de a introduce obligativitatea cărților de identitate digitale pentru toți britanicii, ceea ce înseamnă că acestea vor fi opționale la momentul introducerii lor.

The Times relatează că Keir Starmer a renunțat la planurile de a introduce obligativitatea cărților de identitate digitale, susținând că o sursă din cadrul guvernului le-a comunicat că caracterul obligatoriu al planurilor inițiale „împiedica discuțiile despre utilizarea generală a cărților de identitate digitale”.

Introducere planificată pentru 2029

Ei susțin că cărțile de identitate care urmează să fie introduse în 2029 vor fi opționale, iar britanicii vor avea posibilitatea de a-și verifica identitatea digital folosind alte documente.

Sursa citată de The Times a declarat: „Renunțarea la cazurile de utilizare obligatorie va elimina unul dintre principalele puncte de controversă. Nu vrem să riscăm să existe cazuri în care o persoană de 65 de ani dintr-o zonă rurală să fie împiedicată să lucreze pentru că nu și-a instalat cartea de identitate”.

Poziția oficială a guvernului

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Ne angajăm să verificăm în mod obligatoriu dreptul la muncă în format digital. Am afirmat întotdeauna în mod clar că detaliile privind sistemul de identificare digitală vor fi stabilite în urma unei consultări publice complete, care va fi lansată în curând.

„Identitatea digitală va facilita viața de zi cu zi a oamenilor, asigurând servicii publice mai personalizate, mai integrate și mai eficiente, rămânând în același timp incluzive”.

Starmer a declarat anul trecut că intenționează să introducă „o nouă identitate digitală gratuită, obligatorie pentru dreptul la muncă, înainte de sfârșitul mandatului actualului parlament”.

Guvernul a susținut anterior că un sistem de carte de identitate digitală ar îngreuna accesul la un loc de muncă în Marea Britanie pentru persoanele care nu au dreptul de a munci în această țară.

Critici din partea opoziției

Conservatorii par să considere că schimbările au loc, întrucât ministrul din umbră al Cabinetului, Mike Wood, a calificat schimbările drept „un alt experiment costisitor și prost gândit, abandonat la primul semn de presiune”.

Sistemul de carte de identitate digitală a fost prezentat ca fiind voluntar din punct de vedere tehnic, dar obligatoriu dacă doreai să obții un loc de muncă în Marea Britanie, ceea ce l-ar fi făcut obligatoriu pentru persoanele în vârstă de muncă.