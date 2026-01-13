Cutremur în România, marți dimineață: Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs

Un cutremur s-a produs marți dimineață în România.
Un cutremur în România cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter a fost detectat marți, la ora 05:14. Datele vin de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Mișcarea telurică s-a produs în binecunoscuta zonă seismică Vrancea, la o adâncime de 65,4 kilometri, nivel care explică lipsa unor efecte resimțite de populație.
Deși a fost un seism slab, acesta a fost localizat relativ aproape de mai multe orașe importante din estul și sud-estul țării.
Potrivit specialiștilor, cutremurul din România s-a produs în apropierea următoarelor localități:
20 km nord-vest de Focșani
72 km sud-vest de Bârlad
73 km nord de Buzău
84 km sud de Bacău
91 km est de Sfântu Gheorghe
93 km nord-vest de Galați
99 km nord-vest de Brăila
Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din țară, iar astfel de mișcări, chiar dacă minore, sunt atent monitorizate.
Activitatea seismică nu s-a limitat la ziua de marți. În noaptea de duminică spre luni a fost raportat un alt seism în România, mai puternic. Acesta a avut magnitudinea de 3,2 pe scara Richter și s-a produs tot în zona Vrancea, în aria Prahova, la o adâncime considerabilă, de 133 de kilometri. Ora exactă a fost 05:39.
Acel cutremur a fost localizat în apropiere de Ploiești, Brașov, Sfântu Gheorghe, Buzău, Târgoviște și Focșani, fără a fi raportate pagube.
Chiar dacă cutremurul de marți dimineață a fost unul slab, anul 2025 a adus episoade seismice mai consistente. Cele mai mari două cutremure din România din acest an au avut ambele magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter.
Primul s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău. Al doilea a fost înregistrat pe 11 mai, în județul Vrancea.
Specialiștii subliniază că astfel de evenimente sunt normale pentru această zonă și nu indică, în acest moment, un risc iminent de seism major. Totuși, zona Vrancea rămâne atent supravegheată, fiind principalul generator de cutremure în România.
CITEȘTE ȘI: Panică în sudul Italiei, Calabria, din cauza unui cutremur cu magnitudinea 5,1. Seismul s-a resimțit și în Malta / Foto
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci