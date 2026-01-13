Cutremur în România, marți dimineață: Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs

Un cutremur în România cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter a fost detectat marți, la ora 05:14. Datele vin de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Mișcarea telurică s-a produs în binecunoscuta zonă seismică Vrancea, la o adâncime de 65,4 kilometri, nivel care explică lipsa unor efecte resimțite de populație.

Deși a fost un seism slab, acesta a fost localizat relativ aproape de mai multe orașe importante din estul și sud-estul țării.

Unde s-a produs mai exact cutremurul din zona Vrancea

Potrivit specialiștilor, cutremurul din România s-a produs în apropierea următoarelor localități:

20 km nord-vest de Focșani

72 km sud-vest de Bârlad

73 km nord de Buzău

84 km sud de Bacău

91 km est de Sfântu Gheorghe

93 km nord-vest de Galați

99 km nord-vest de Brăila

Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din țară, iar astfel de mișcări, chiar dacă minore, sunt atent monitorizate.

Nu este singurul seism recent în România

Activitatea seismică nu s-a limitat la ziua de marți. În noaptea de duminică spre luni a fost raportat un alt seism în România, mai puternic. Acesta a avut magnitudinea de 3,2 pe scara Richter și s-a produs tot în zona Vrancea, în aria Prahova, la o adâncime considerabilă, de 133 de kilometri. Ora exactă a fost 05:39.

Acel cutremur a fost localizat în apropiere de Ploiești, Brașov, Sfântu Gheorghe, Buzău, Târgoviște și Focșani, fără a fi raportate pagube.

Cele mai puternice cutremure din 2025, până acum

Chiar dacă cutremurul de marți dimineață a fost unul slab, anul 2025 a adus episoade seismice mai consistente. Cele mai mari două cutremure din România din acest an au avut ambele magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter.

Primul s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău. Al doilea a fost înregistrat pe 11 mai, în județul Vrancea.

Specialiștii subliniază că astfel de evenimente sunt normale pentru această zonă și nu indică, în acest moment, un risc iminent de seism major. Totuși, zona Vrancea rămâne atent supravegheată, fiind principalul generator de cutremure în România.

