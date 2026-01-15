FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade

Puricii de zăpadă seamănă cu niște musculiţe, care trăiesc şi la temperaturi de minus 8 grade. Mii de astfel de insecte au fost surprinse pe zăpada din Cluj. Specialiştii spun că nu este motiv de panică, nu ar fi dăunătoare.

Puricele de zăpadă / Hypogastrura nivicola

Puricele de zăpadă sau Hypogastrura nivicola este considerat o insectă primitivă, foarte mică, lungă de aproape 3 mm. Este de culoare albastru-gri închis.

Hypogastrura nivicola are un corp mai rotund și ochi mici compuși, formați din doar opt fațete fiecare. Puricele de zăpadă nu au aripi, însă pot sări.

Un tip de colembol, puricii de zăpadă pot sări utilizând un apendice bifurcat ținut sub abdomenul lor, denumit furculă.

Un purice de zăpadă poate sări până la câțiva centimetri

Orientată înainte, această furculă este ținută la loc de o structură care seamănă cu clapa, cunoscută sub numele de retinaculum.

Când furcula este eliberată, aceasta propulsează puricele de zăpadă în sus și înainte. Un purice de zăpadă poate sări până la câțiva centimetri.

Cum arată puricii de zăpadă

Foto ilustrativ: Purici de zăpadă - Hypogastrura nivicola / Facebook Christian Wolf

Puricii de zăpadă au o mai mare toleranță la temperaturi mai scăzute față de insectele tipice.

De asemenea, la sfârșitul iernii, pe măsură ce zăpada începe să se topească, puricii de zăpadă sunt capabili să se deplaseze prin crăpăturile din zăpadă, notează Observator.

