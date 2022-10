Fostul ambasador al SUA la NATO, Robert Hunter: Trebuie să arătăm respectul cuvenit poporului rus

Într-o scrisoare către The Washington Post, fostul ambasador al SUA la NATO, Robert Hunter, a declarat că ”pentru a înțelege de ce cea mai mare parte a opiniei publice ruse îl susține pe Vladimir Putin trebuie ținut cont de rolul pe care SUA și al NATO l-au avut în ultimii 20 de ani pentru ceea ce a fost locul Rusiei în Europa”. scrie publicația Almayadeen.

În scrisoarea trimisă către The Washington Post, acesta mai adaugă: ”Trebuie să arătăm respectul cuvenit poporului rus și să oferim Rusiei un loc valid în lumea post-război ucraineană, cerând în același timp să accepte responsabilitățile necesare, așa cum nu o face acum”, a adăugat el.

El a continuat spunând că majoritatea rușilor ”se află într-o „stare de profund resentiment față de Occident”, crezând că aceasta a împiedicat Rusia să-și recapete statutul de mare putere”.

Fostul ambasador a amintit că Statele Unite au părăsit Tratatul antirachetă din 1972, au desfășurat sisteme de apărare antirachetă în Europa Centrală și au decis, la Summit-ul NATO din 2008, ca Ucraina și Georgia să se alăture în cele din urmă la NATO.

Cine este Robert Hunter

Ambasadorul Robert Hunter este director al Centrului de Studii de Securitate Transatlantică la Institutul de Studii Strategice Naționale de la Universitatea Națională de Apărare.

Anterior, a fost ambasador al SUA la NATO sub președintele Clinton și reprezentant al SUA în Uniunea Europei de Vest. El a fost principalul arhitect al ”Noului NATO”, a condus Consiliul Nord-Atlantic în implementarea deciziilor summit-urilor NATO din 1994 și 1997 și a obținut decizii de atac aerian care au oprit războiul bosniac, potrivit Institului European.

Telefonul roşu' între Washington şi Moscova s-a încins. Comunicaţiile de criză au fost reluate

Nu este vorba de un 'telefon roşu' ca în filme, însă comunicaţiile de criză între Washington şi Moscova, deschise în timpul Războiului Rece, au fost reluate pe fondul ameninţărilor ruse de a folosi arme nucleare în Ucraina, notează France Presse, care expune un scurt istoric al acestei legături de comunicare între SUA şi Rusia.

Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate al preşedintelui american Joe Biden, a confirmat acest lucru, răspunzând la 25 septembrie unui jurnalist de la NBC care l-a întrebat dacă 'telefonul roşu funcţionează din nou': 'Răspunsul la întrebare este da'.



'Avem capacitatea de a le vorbi direct la nivel înalt (ruşilor), de a le spune clar care este mesajul nostru şi de a-l auzi pe al lor', a adăugat el.



'Aceasta s-a întâmplat în mod frecvent în ultimele luni, s-a întâmplat chiar şi în ultimele zile', a afirmat Jake Sullivan, care nu a dorit să dea detalii despre natura exactă a canalelor de comunicare utilizate, pentru a le 'proteja', şi nici despre frecvenţa acestor schimburi.



Termenul 'telefonul roşu' a ajuns, de-a lungul timpului, să însemne toate contactele confidenţiale la nivel înalt de natură urgentă între Washington şi Moscova.



Dar iniţial a fost vorba de un dispozitiv foarte specific instaurat în 1963 între SUA şi Uniunea Sovietică.



În octombrie 1962, criza rachetelor din Cuba a zguduit lumea întreagă.



Absenţa unei comunicări directe favorizează speculaţiile cu privire la intenţiile taberei adverse şi, prin urmare, amplifică riscul unei escaladări nucleare. Este nevoie apoi de mai multe ore pentru transmiterea, traducerea şi criptarea mesajelor între Moscova şi Washington.



Cele două ţări vor negocia ulterior, până în cele mai mici detalii, crearea unui sistem de comunicaţii rapide şi directe, extrem de securizat.



'Memorandumul de înţelegere între Statele Unite ale Americii şi Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice cu privire la stabilirea unei legături de comunicaţii directe' ('Memorandum of Understanding Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics Regarding the Establishment of a Direct Communications Link'), primul tratat bilateral între cele două puteri, a fost semnat la Geneva la 20 iunie 1963.



În filmul 'Dr. Strangelove', la acest telefon, preşedintele american Merkin Muffley poartă o conversaţie tragicomică cu 'Dimitri', de la Moscova, despre o apocalipsă nucleară iminentă.



