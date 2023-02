Florin Tănase a reuşit o dublă pentru Al-Jazira, în Cupa Preşedintelui Emiratelor Arabe Unite - Video

Al-Jazira a surclasat formaţia Gulf Heroes cu 6-1, miercuri, la Abu Dhabi. Tănase a marcat în min. 1 şi 59, fiind înlocuit după 66 de minute. Pentru învingători au mai punctat malianul Oumar Traore (35), brazilianul Bruno (75), marocanul Achraf Bencharki (85) şi Zayed Al Ameri (90+1).

VIDEO

Make that two for Tanase ⚽️⚽️#PresidentsCup #AJCpic.twitter.com/ELFnecq0Pf