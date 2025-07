Florin Piersic, mesaj emoționant la moartea actriței Ioana Bulcă - Foto în articol

Florin Piersic a depănat câteva amintiri pe care le-a trăit pe scenă alături de Ioana Bulcă.

Mesajul lui Florin Piersic

”Eram in acelasi an la Institutul de Teatru si Cinematografie, ea la clasa Ion Fintesteanu, eu la Marieta Sadova. De ea, de superba Ioana Bulca, ma leaga spectacolul de absolvire. Era Solveig - sufletul meu pereche, iubirea mea pentru toata viata- in Peer Gynt-ul regizat de colegul nostru Dinu Cernescu. Tot de ea ma leaga si primii pasi pe care i-am facut alaturi in aceasta profesie pe care amandoi am adorat-o. Era partenera mea, era prietena mea. Am avut multe colege de teatru si film, care aveau calitati minunate. Ea insa avea ceva in plus. Avea... stea!

Am jucat mult impreuna pe scena Teatrului National din Bucuresti. Dupa multi ani, ne-am reintalnit la Festivalul Gopo, pe aceeasi scena. Era schimbata, asa cum toti ne schimbam in viata. Si totusi, am regasit in ea aceleasi gesturi de mare artista. E greu sa va explic. Acum, cand am aflat ca nu mai este, mi-e dor de ea. O sa imi fie dor de ea mereu, pentru ca ea era VIATA si ERA BUCURIA de a respira teatru impreuna”, a transmis Florin Piersic, prin intermediul unei rețele sociale.

În ce roluri a jucat Ioana Bulcă

Ioana Bulcă a jucat în rolurile Midia în ”Zodia Fecioarei” (1966), Doamna Stanca, în ”Mihai Viteazul” (1970), blonda în ”Astă seară dansăm în familie” (1972), Margareta în ”Atunci i-am condamnat pe toți la moarte” (1972), Aristizza în ”Restul e tăcere” (2007, regia Nae Caranfil) - rol pentru care a fost premiată cu Premiul Gopo, ca ”cea mai bună actriță a anului 2008”.

Anunțul Teatrului Național 'I.L.Caragiale” din București

„Teatrul Național 'I.L.Caragiale” din București anunță cu tristețe că astăzi, 9 iulie, inegalabila actriță Ioana Bulcă a încetat din viață.(...) Întreaga echipă a Teatrului Național „I.L.Caragiale” din București o va păstra în amintire și va menține vie imaginea ei pentru generațiile care urmează! Dumnezeu s-o odihnească în pace!', precizează TNB într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

