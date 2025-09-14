FK Csikszereda - FCSB, rezultat supriză la Miercurea Ciuc

FCSB, campioana en titre, a terminat la egalitate cu ultima clasată, FK Csikszereda, 1-1 (0-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.



FCSB a deschis scorul prin Malcom Edjouma (55), după un corner executat de Florin Tănase. Şi harghitenii au egalat tot după un corner (81), executat de Anderson Ceara, la care Alexandru Pantea şi-a deviat mingea în propria poartă.



În prima repriză, roş-albaştrii au avut ocazii prin Daniel Bîrligea (16) şi Darius Olaru (32), dar portarul Eduard Pap s-a remarcat.



FCSB şi-a creat faze periculoase în repriza secundă prin Vlad Chiricheş (83), Mamadou Thiam (87) şi Octavian Popescu (89), dar Pap a fost la post de fiecare dată.



Ciucanii au fost periculoşi prin Bence Vegh (46), Anderson Ceara (58) şi Szabolcs Dusinszki (89), portarul Ştefan Târnovanu remarcându-se la ultimele două.

FK Csikszereda a părăsit ultimul loc





FK Csikszereda rămâne fără victorie în Superligă, dar a părăsit ultimul loc. FCSB a ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie în campionat, trei egaluri şi patru eşecuri.



AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC FCSB 1-1 (0-0), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Alexandru Pantea (autogol, 81), respectiv Malcom Edjouma (55).

Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Cosmin Vatamanu (Bucureşti); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Marian Barbu (Făgăraş)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Cătălin Popa (Vaslui) - LPF, notează Agerpres.

