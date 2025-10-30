€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:03 30 Oct 2025 | Data publicării: 09:59 30 Oct 2025

Finalul lunii octombrie aduce temperaturi foarte ridicate. Elena Mateescu: „Ne apropiem de pragul unei zile de vară”
Autor: Alexandra Curtache

dry-autumn-leaves-floating-with-sky-background_89833600 Sursă foto: Freepik
 

România se bucură la finalul acestei luni de o vreme deosebit de călduroasă pentru această perioadă a anului.

Potrivit Elenei Mateescu, directoare generală la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile maxime la final de octombrie ating valori apropiate de cele din timpul verii, înregistrând recorduri locale în mai multe regiuni ale țării.

Temperaturile depășesc 20 de grade în multe zone

Potrivit meteorologului, ieri, în partea de Sud-Vest a țării, s-au înregistrat 22 de grade la Calafat, Drobeta Turnu Severin și Zimnicea, iar în Capitală temperatura a ajuns la 20 de grade. Astăzi, valorile termice vor fi chiar mai mari.

„Într-adevăr la final de luna octombrie este foarte călduros având în vedere valorile de temperaturi mai ales la nivelul maximelor. Ieri am înregistrat 22 de grade în partea de Sud-Vest a țării, Calafat, Drobeta Turnu Severin, Zimnicea, 20 de grade în Capitală.

Astăzi valorile termice vor fi chiar mai mari, 23 de grade, iar la scara întregii țări vom avea între 15 până la 23 de grade, cu 21-22 în Capitală”, a transmis Elena Mateescu pentru B1TV.

Ultima zi a lunii: aproape de pragul unei zile de vară

Vineri, 31 octombrie, mercurul din termometre va urca până la 24 de grade în extremitatea de Sud a țării, o temperatură specifică unei zile de vară. 

„Ne apropiem practic de pragul unei zile de vară de 25 de grade CelsiusFinalul lunii octombrie este unul deosebit de călduros”, a subliniat Elena Mateescu.

Vânt și minime scăzute în depresiuni

Meteorologul avertizează că vor fi intensificări ale vântului, mai ales în zona montană, cu rafale între 60 și 80 km/h. La cote mai joase, vitezele vântului vor atinge 40–45 km/h, în Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și pe litoral.

Minimele nocturne vor rămâne negative în special în depresiuni, unde se pot înregistra valori de -4 până la -5 grade, în timp ce pe litoral temperaturile minime vor fi mai ridicate, 12–13 grade.

Debutul lunii noiembrie rămâne cald

De asemenea, primele zile din noiembrie vor fi caracterizate de temperaturi mai ridicate decât media normală pentru această perioadă. Valorile vor oscila între 10 și 22–23 de grade, cu mici variații de la o zi la alta.

„Chiar și debutul lunii noiembrie va fi caracterizat de o vreme mult mai călduroasă, pentru o primă decadă a unei luni noiembrie în țara noastră, cu mici variații de la o zi la alta, primele zile vor fi caracterizate de temperaturi situate între 10 până la 22-23 de grade”. încheie Elena Mateescu, director ANM.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
vremea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, reținuți pentru ucidere din culpă și fals în acte oficiale
Publicat acum 10 minute
Geoană explică de ce reducerea prezenței SUA în România nu e o surpriză. Apel către clasa politică de la București
Publicat acum 26 minute
Microbuze electrice produse la Câmpina, prezentate la Bruxelles. România urcă pe harta mobilității verzi
Publicat acum 33 minute
Viktor Orban, întâlnire cu Donald Trump. Noi detalii despre reuniunea cu Putin de la Budapesta
Publicat acum 37 minute
Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close