Finalul lunii octombrie aduce temperaturi foarte ridicate. Elena Mateescu: „Ne apropiem de pragul unei zile de vară”

Potrivit Elenei Mateescu, directoare generală la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile maxime la final de octombrie ating valori apropiate de cele din timpul verii, înregistrând recorduri locale în mai multe regiuni ale țării.

Temperaturile depășesc 20 de grade în multe zone

Potrivit meteorologului, ieri, în partea de Sud-Vest a țării, s-au înregistrat 22 de grade la Calafat, Drobeta Turnu Severin și Zimnicea, iar în Capitală temperatura a ajuns la 20 de grade. Astăzi, valorile termice vor fi chiar mai mari.

„Într-adevăr la final de luna octombrie este foarte călduros având în vedere valorile de temperaturi mai ales la nivelul maximelor. Ieri am înregistrat 22 de grade în partea de Sud-Vest a țării, Calafat, Drobeta Turnu Severin, Zimnicea, 20 de grade în Capitală.

Astăzi valorile termice vor fi chiar mai mari, 23 de grade, iar la scara întregii țări vom avea între 15 până la 23 de grade, cu 21-22 în Capitală”, a transmis Elena Mateescu pentru B1TV.

Ultima zi a lunii: aproape de pragul unei zile de vară

Vineri, 31 octombrie, mercurul din termometre va urca până la 24 de grade în extremitatea de Sud a țării, o temperatură specifică unei zile de vară.

„Ne apropiem practic de pragul unei zile de vară de 25 de grade CelsiusFinalul lunii octombrie este unul deosebit de călduros”, a subliniat Elena Mateescu.

Vânt și minime scăzute în depresiuni

Meteorologul avertizează că vor fi intensificări ale vântului, mai ales în zona montană, cu rafale între 60 și 80 km/h. La cote mai joase, vitezele vântului vor atinge 40–45 km/h, în Banat, Crișana, Maramureș, Moldova și pe litoral.

Minimele nocturne vor rămâne negative în special în depresiuni, unde se pot înregistra valori de -4 până la -5 grade, în timp ce pe litoral temperaturile minime vor fi mai ridicate, 12–13 grade.

Debutul lunii noiembrie rămâne cald

De asemenea, primele zile din noiembrie vor fi caracterizate de temperaturi mai ridicate decât media normală pentru această perioadă. Valorile vor oscila între 10 și 22–23 de grade, cu mici variații de la o zi la alta.

„Chiar și debutul lunii noiembrie va fi caracterizat de o vreme mult mai călduroasă, pentru o primă decadă a unei luni noiembrie în țara noastră, cu mici variații de la o zi la alta, primele zile vor fi caracterizate de temperaturi situate între 10 până la 22-23 de grade”. încheie Elena Mateescu, director ANM.