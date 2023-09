Festivalul Național de Teatru a anunțat programul spectacolelor din acest acest an! Cea de-a 33-a ediție se va desfășura în perioada 20-30 octombrie

Festivalul Național de Teatru a anunțat programul spectacolelor din acest acest an. Cea de-a 33-a ediție a FNT va avea loc în perioada 20-30 octombrie 2023.

Vineri, 20 octombrie

18.00 Teatrul ACT

E adevărat, e adevărat, e adevărat!

De: Breach Theatre

Traducere: Alexandru Mâzgăreanu, revizuită de Adrian Nicolae

Regie: Alexandru Mâzgăreanu

Decor și costume: Alexandra Boerescu

Muzică originală: Alexandru Suciu

Producător: Teatrul ACT, București

Durata: 1h30min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate

19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Catarina And The Beauty Of Killing Fascists

Catarina și frumusețea de a ucide fasciști

Text și regie: Tiago Rodrigues

Colaborator artistic: Magda Bizarro

Scenografie: F. Ribeiro

Light design: Nuno Meira

Costume: José António Tenente

Muzică originală și Sound design: Pedro Costa

Aranjamente vocale: João Henriques

Coregrafie: Sofia Dias, Vítor Roriz

Voices-over: Cláudio de Castro, Nadezhda Bocharova, Paula Mora, Pedro Moldão

Producător: Teatrul Național „D. Maria II” (Lisbona), Portugalia

Durata: 2h30min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba portugheză cu traducere în limbile română și engleză

20.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

NUNTĂ ÎN OAȘ

De: Anca Munteanu

Regie: Cristian Ban

Decor și costume: Tudor Prodan

Costume oșenești: Cristina Milea

Muzică originală: Vlad Giurge

Light design: Lucian Moga

Sound design: Gabriel Feleg

Producător: Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Mihai Raicu”

Durata: 1h30min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate

22.00 Teatrul ODEON, Sala Studio

OH MY SWEET LAND

O DULCELE MEU PĂMÂNT

Concept: Corinne Jaber

Light design: Nicolas Chorier

Producător: Young Vic Theatre (Anglia), Théâtre de Vidy (Elveția)

Durata: 1h

12+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

Sâmbătă, 21 octombrie

16.00 și 21.00 Teatrul Evreiesc de Stat București

Mansdorf

De: Mihai Lukács

Regie: Mihai Lukács

Scenografie: Oana Micu

Coregrafie: Michaela Zibileanu

Mișcare scenică: Cabiria Morgenstern

Muzică originală și sound design: Andrei Dinescu

Light design: Radu Spiridon

Producător: Centrul Dialectic, în parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat București

Durata: 1h30min

12+

Spectacol în limba română și idiș cu traducere în limba engleză

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, Sala Pictură

Oxigén

De: Ivan Vîrîpaev

Traducere: Orsolya Kis

Dramatizare: Katalin Deák

Regie: Tibor Pálffy

Muzică originală și sound design: Bence Kónya-Ütő

Light design: Anrás Rancz

Producător: Teatrul „Támasi Áron” Sfântu Gheorghe

Durata: 1h30min

14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română și engleză

Spectacol invitat din străinătate

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Catarina And The Beauty Of Killing Fascists

Catarina și frumusețea de a ucide fasciști

Text și regie: Tiago Rodrigues

Colaborator artistic: Magda Bizarro

Scenografie: F. Ribeiro

Light design: Nuno Meira

Costume: José António Tenente

Muzică originală și sound design: Pedro Costa

Aranjamente vocale: João Henriques

Coregrafie: Sofia Dias, Vítor Roriz

Voices-over: Cláudio de Castro, Nadezhda Bocharova, Paula Mora, Pedro Moldão

Producător: Teatrul Național „D. Maria II” (Lisbona), Portugalia

Durata: 2h30min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba portugheză cu traducere în limbile română și engleză

Spectacol invitat din străinătate

19.30 Teatrul ODEON, Sala Studio

OH MY SWEET LAND

O DULCELE MEU PĂMÂNT

Concept: Corinne Jaber

Light design: Nicolas Chorier

Producător: Young Vic Theatre (Anglia), Théâtre de Vidy (Elveția)

Durata: 1h 12+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

21.00 Teatrul ODEON, Sala Majestic

Scorpia neîmblânzită

După: William Shakespeare

Traducere a textelor shakespeariene: Violeta Popa

Dramatizare: Leta Popescu, după o adaptare de Maria Manolescu

Regie: Leta Popescu

Scenografie: Bogdan Spătaru

Coregrafie: Andrea Gavriliu

Muzică originală: Radu Dogaru

Light design: Jenel Moldovan

Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Durata: 1h55min 14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Duminică, 22 octombrie

17.00 Teatrul ODEON, Sala Studio

Visul

De: Alexa Băcanu

Spectacolul conține fragmente din „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare Traducere: Ștefan Octavian Iosif

Regie: Dragoș Alexandru Mușoiu

Scenografie: Mihai Păcurar

Coregrafie: Sergiu Diță

Muzică originală: Max Anchidin, Renata Burcă, Magor Bocsárdi, Csaba Boros, Tibor Cári, Radu Dogaru, Ada Milea, Adrian Piciorea, Corina Sucarov, Peter Visky, Compozitor anonim

Pregătire muzicală: Adonis Tanța

Light design și sound design: Cătălin Filip

Producător: Reactor de creație și experiment, Cluj

Durata: 2h20min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Magyarosaurus Dacus

Text și regie: Gianina Cărbunariu

Traducere și dramaturgie de scenă: Kinga Boros

Scenografie: Irina Moscu

Mișcare scenică: Levente Dimény

Muzică originală: Cecília Trabalka

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul „Szigligeti Színház” – Trupa Szigligeti

Durata: 1h40min

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română și engleză

19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

Oglinda neagră

De: Luigi Pirandello

Traducere: Maria Rotar

Regie: Roberto Bacci

Concept spațial: Ionuț Caras

Light-design: Jenel Moldovan

Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Durata: 1h

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

EXIL

Text și regie: Alexandra Badea

Scenografie: Cosmin Florea

Muzică originală: Călin Țopa

Light design: Mircea Mitroi

Sound design: Sorin Brehuescu, George Puiu

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h40min (cu pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul ODEON, Sala Majestic

Apocalipsa gospodinelor

Un spectacol de: Nicoleta Esinencu, Doriana Talmazan, Paul-Ovidiu Cosovanu, Daniel Chirilă, Corina Grigoraș, Lucreția Mandric, Ruxandra Maniu, Iulia-Paula Niculescu și Daria Tămăslăcaru

Regie și scenografie: Nicoleta Esinencu

Asistență de regie și documentare: Doriana Talmazan

Muzică originală și sound design: Paul-Ovidiu Cosovanu

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Durata: 1h30min 15+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Luni, 23 octombrie

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

TSCHICK. De ce am furat mașina

De: Wolfgang Herrndorf

Dramatizare: Robert Koall

Regie: Irisz Kovacs

Decor și costume: Clara Ștefana

Muzică și sound design: Adrian Piciorea

Producător: Teatrul German de Stat Timișoara Durata:1h50min

Spectacol în limba germană cu traducere în limba română și engleză

19.00 Teatrul ODEON, Sala Studio

Visul

De: Alexa Băcanu

Spectacolul conține fragmente din „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare Traducere: Ștefan Octavian Iosif

Regie: Dragoș Alexandru Mușoiu

Scenografie: Mihai Păcurar

Coregrafie: Sergiu Diță

Muzica originală: Max Anchidin, Renata Burcă, Magor Bocsárdi, Csaba Boros, Tibor Cári, Radu Dogaru, Ada Milea, Adrian Piciorea, Corina Sucarov, Peter Visky, Compozitor anonim

Pregătire muzicală: Adonis Tanța

Light design și sound design: Cătălin Filip

Producător: Reactor de creație și experiment, Cluj

Durata: 2h20min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Ierbar

De: Simona Popescu și Radu Afrim

Scenariu, regie, ilustrație muzicală și filmări: Radu Afrim

Scenografie și afiș: Irina Moscu

Dramaturgie de scenă: Andreea Radu

Light design: Cristian Niculescu

Montaj video: Samu Trucza

Asistent regie: Dragoș Stoenescu

Asistent scenografie și costume: Doró Sikó

Producător: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

Durata: 2h20min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

Oglinda neagră

De: Luigi Pirandello

Traducere: Maria Rotar

Regie: Roberto Bacci

Concept spațial: Ionuț Caras

Light-design: Jenel Moldovan

Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Durata: 1h

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Marți, 24 octombrie

17.00 Teatrul ODEON, Sala Studio

ACROBAȚII – 7 zile din viața unor profesori de țară

Text și regie: David Schwartz

Scenografie: Irina Gâdiuță

Coregrafie: Paul Dunca / Paula Dunker

Muzică originală: Paul-Ovidiu Cosovanu

Producător: Platforma de Teatru Politic (Asociația O2G)

Durata: 1h55min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul ODEON, Sala Majestic

Neliniște

De: Ivan Vîrîpaev

Traducere: Raluca Rădulescu

Regie: Bobi Pricop

Scenografie: Oana Micu

Light design: Costi Baciu

Producător: Teatrul ODEON București

Durata: 1h40min

10+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Lysistrata, dragostea mea

De: Matei Vișniec

Regie: Zalán Zakariás

Scenografie: Andra Bădulescu Vișniec

Coregrafie: Alice Veliche

Muzică originală: Hunor-Lehel Boca

Video design: Andrei Cozlac

Filmări: Andrei Botnaru

Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași

Durata: 1h50min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Metropolis, Sala „Olga Tudorache”

Hedwig and the Angry Inch

Text: John Cameron Mitchell

Traducere a textului: Carmen Stanciu

Muzică și versuri: Stephen Task

Traducere a versurilor: Alex Ștefănescu

Regie, costume și coregrafie: Răzvan Mazilu

Decor: Adriana Grand

Light design: Marian Iancu

Producător: Teatrul „Stela Popescu”, București

Durata: 1h30min 18+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Seaside Stories

De: Marius Chivu, Lavinica Mitu, Dan Alexe, Simona Goșu, Tudor Ganea, Nicoleta Dabija

Dramatizare, regie, video și sound design: Radu Afrim

Scenografie: Theodor Cristian Niculae

Video: Andrei Dermengiu, Marian Adochiţei

Make-up artist: Arina Cocoș

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 3h (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

La Ronde

De: Yann Verburgh, inspirat de Hora iubirilor de Arhur Schnitzler

Regie: Eugen Jebeleanu

Scenografie: Cosmin Florea

Sound design: Eugen Jebeleanu și Rémi Billardon

Producție audio: Marius Popa

Producător: Teatrul „Andrei Mureşanu”, Sfântu Gheorghe

Durata: 2h10min

18+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Miercuri, 25 octombrie

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Seaside Stories

De: Marius Chivu, Lavinica Mitu, Dan Alexe, Simona Goșu, Tudor Ganea, Nicoleta Dabija

Dramatizare, regie, video și sound design: Radu Afrim

Scenografie: Theodor Cristian Niculae

Video: Andrei Dermengiu, Marian Adochiţei

Make-up artist: Arina Cocoș

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 3h (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Mic, Sala Studio

Când ploaia se va opri

De: Andrew Bovell

Traducere și regie: Radu Iacoban

Scenografie și video design: Tudor Prodan

Mișcare scenică: Ștefan Lupu

Muzică originală: Aida Šošić

Producător: Teatrul Mic, București

Durata: 2h

14+

19.00 Teatrul Metropolis, Sala „Olga Tudorache”

Hedwig and the Angry Inch

Text: John Cameron Mitchell

Traducere a textului: Carmen Stanciu

Muzică și versuri: Stephen Task

Traducere a versurilor: Alex Ștefănescu

Regie, costume și coregrafie: Răzvan Mazilu

Decor: Adriana Grand

Light design: Marian Iancu

Producător: Teatrul „Stela Popescu”, București

Durata: 1h30min 18+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

La Ronde

De: Yann Verburgh, inspirat de Hora iubirilor de Arhur Schnitzler

Regie: Eugen Jebeleanu

Scenografie: Cosmin Florea

Sound design: Eugen Jebeleanu și Rémi Billardon

Producție audio: Marius Popa

Producător: Teatrul „Andrei Mureşanu”, Sfântu Gheorghe

Durata: 2h10min

18+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.30 Teatrul ODEON, Sala Studio

ACROBAȚII – 7 zile din viața unor profesori de țară

Text și regie: David Schwartz

Scenografie: Irina Gâdiuță

Coregrafie: Paul Dunca / Paula Dunker

Muzică originală: Paul-Ovidiu Cosovanu

Producător: Platforma de Teatru Politic (Asociația O2G)

Durata: 1h55min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Joi, 26 octombrie

18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Livada

De: A.P. Cehov

Regie: Slava Sambriș

Scenografie: Răzvan Bordoș

Costume: Diana Nistor

Coregrafie: Sergiu Diță

Light design: Costi Baciu

Universul sonor: Dumitru Seretinean

Video design: Mihai Nistor

Producător: Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Suceava

Durata: 3h (cu pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat – aniversarea FITS30

19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Jocuri, vorbe, greieri...

Regie: Silviu Purcărete

Scenografie: Dragoş Buhagiar

Coregrafie: Adriana Bârză-Cârstea

Muzică originală: Vasile Şirli

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca”, Sibiu

Durata: 1h20min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Agnes, aleasa lui Dumnezeu

De: John Pielmeier

Traducere: Bogdan Budeș

Regie: Sânziana Stoican

Scenografie: Valentin Vârlan

Ilustrație muzicală: Cristina Juncu

Producător: Teatrul „Nottara” București

Durata: 1h50min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.30 Teatrul Mic, Sala Studio

Când ploaia se va opri

De: Andrew Bovell

Traducere și regie: Radu Iacoban

Scenografie și video design: Tudor Prodan

Mișcare scenică: Ștefan Lupu

Muzică originală: Aida Šošić

Producător: Teatrul Mic, București

Durata: 2h

14+

Spectacol invitat din străinătate

21.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

TRUTH’S A DOG MUST TO KENNEL

LA COTEȚ, ADEVĂR CÂINOS

Text, regie și interpretare: Tim Crouch

Colaborare artistică: Brian Ferguson și Adura Onashile

Muzică: Pippa Murphy

Light design: Laura Hawkins

Producător: The Royal Lyceum Theatre, Edinburgh, Marea Britanie

Durata: 1h15min

14+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

Vineri, 27 octombrie

Spectacol invitat din străinătate

17.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

TRUTH’S A DOG MUST TO KENNEL

LA COTEȚ, ADEVĂR CÂINOS

Text, regie și interpretare: Tim Crouch

Colaborare artistică: Brian Ferguson și Adura Onashile

Muzică: Pippa Murphy

Light design: Laura Hawkins

Producător: The Royal Lyceum Theatre, Edinburgh, Marea Britanie

Durata: 1h15min

14+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

18.30 Teatrul ODEON, Sala Studio

Băgău

După: romanul Băgău de Ioana Bradea

Adaptare scenică și regie: Cristina Giurgea

Scenografie: Ioana Ungureanu

Light design: Dodu Ispas

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata: 2h

18+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 unteatru

Mass

De: Fran Kranz

Regie: Andrei și Andreea Grosu

Scenografie: Vladimir Turturica

Co-producție: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și unteatru București

Durata: 1h25min 14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Agnes, aleasa lui Dumnezeu

De: John Pielmeier

Traducere: Bogdan Budeș

Regie: Sânziana Stoican

Scenografie: Valentin Vârlan

Ilustrație muzicală: Cristina Juncu

Producător: Teatrul „Nottara” București

Durata: 1h50min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Cameristele

De: Jean Genet

Traducere și dramatizare: Hunor Horvath, Paula Breuer

Regie: Hunor Horvath

Decor: Elöd Golicza

Costume: Zsofia Gabor

Coregrafie: Edith Buttingsrud Pedersen

Light design: Cristian Niculescu

Sound design: Bogdan Ropcea, István Szabó

Video Design: Dan Basu

Muzică originală: RakLap OffChestra

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană

Durata: 1h40min 14+

Spectacol în limba germană cu traducere în limba română și engleză

21.00 Teatrul ODEON, Sala Majestic

La Academie

De: Alexandra Felseghi

Regie și light design: Andrei Măjeri

Scenografie: Adrian Balcău

Coregrafie: Victoria Bucun

Muzică originală: Adrian Piciorea

Producător: Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani

Durata: 1h50min

14+

Spectacol în limba română (dialect moldovenesc) cu traducere în limba engleză

Sâmbătă, 28 octombrie

17.00 Teatrul ACT

E adevărat, e adevărat, e adevărat!

De: Breach Theatre

Traducere: Alexandru Mâzgăreanu, revizuită de Adrian Nicolae

Regie: Alexandru Mâzgăreanu

Decor și costume: Alexandra Boerescu

Muzică originală: Alexandru Suciu

