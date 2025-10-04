Fenomenul care afectează locuitorii Capitalei. Explicația ANM pentru diferențele de temperatură din Bucureşti

Dacă în urmă cu câteva decenii bucureştenii se protejau de soarele puternic al verii instalând fie acasă, fie la vitrinele magazinelor, pergola şi copertine care făceau umbră în locaţia respectivă, acum totul se rezumă la un instrument simplu: telecomanda aparatului de are condiţionat.

Despre acest lucru a vorbit, într-un interviu la DC News, Florinela Georgescu, director ANM.

Lucrurile acestea sunt foarte bine cunoscute: măsurile pe care le putem lua pentru a atenua efectul de insulă de căldură al oraşelor mari, iar la scară mai mare, în afara oraşelor, iarăşi se cunosc foarte bine măsurile care ar putea fi luate, a explicat Florinela Georgescu, cea care a explicat şi de ce sunt diferenţe de temperature şi precipitaţii între staţiile Filaret şi Băneasa ale Capitalei. “Asta se întâmplă pentru că umezeala pe care încă zona de pădure din jurul Bucureştiului o menţine pentru zona de periferie a oraşului contează enorm şi face diferenţa faţă de ce se întâmplă în partea central a oraşului, mai ales în cartierele în care există mult beton şi foarte puţină vegetaţie”, a explicat Florinela Georgescu la DC News.