€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:19 09 Noi 2025

Femeie din Teleorman, ucisă pe stradă, cu copilul de mână. Atacatorul este soțul de care se despărțise
Autor: Bogdan Bolojan

accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

O crimă de o cruzime cutremurătoare a avut loc vineri seara în comuna Beciu, județul Teleorman. O femeie de 25 de ani a fost înjunghiată mortal pe stradă de fostul său soț, chiar în timp ce se afla alături de copilul lor de doar 3 ani.

Potrivit informațiilor transmise duminică de Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, incidentul s-a produs pe 8 noiembrie, în jurul orei 18:20. Un apel disperat la 112 anunța că o femeie se află inconștientă pe o stradă din comuna Beciu.

„La data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 18:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turnu Măgurele au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, despre faptul că o femeie este inconştientă, pe stradă, în comuna Beciu. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Lunca, care au stabilit că în timp ce o femeie, de 25 de ani, se afla pe stradă, în comuna Beciu, împreună cu fiul său, de 3 ani, aceasta ar fi fost înjunghiată de soţul său, de care ar fi fost despărţită de câteva luni”, a transmis IPJ Teleorman.

Medicii ajunși la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața. După zeci de minute de eforturi, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul tinerei.

Agresorul a fost găsit cu răni la gât și la mâini

La scurt timp după atac, polițiștii au pornit în căutarea agresorului. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a fost descoperit la domiciliul părinților săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor și gâtului. Conform anchetatorilor, acesta s-ar fi autovătămat după comiterea crimei.

„Agresorul, în vârstă de 42 de ani, a fost identificat la domiciliul părinţilor săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor şi gâtului. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi autovătămat”, au mai precizat reprezentanții IPJ Teleorman.

Copilul a asistat la scena tragediei

Cel mai probabil, copilul de 3 ani a fost martor la scena șocantă în care mama sa a fost ucisă. Minorul a fost preluat de autorități, urmând să beneficieze de consiliere psihologică.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, care efectuează cercetări pentru omor. Tragedia de la Beciu readuce în atenție problema violenței domestice, o realitate care continuă să curme vieți în România, în ciuda apelurilor repetate ale organizațiilor pentru protecția victimelor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

crima
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
Două produse de la Auchan, retrase de urgență. Risc de contaminare cu particule metalice și de cauciuc - FOTO
Publicat acum 57 minute
Doi șoferi morți în Dolj, după o coliziune frontală
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Lavrov promite răzbunare, după ce UE a promis că va da Ucrainei acces la banii înghețați ai Rusiei
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Criticile Oanei Gheorghiu la adresa lui Trump. Chirieac: „S-au dus ca trăsnetul la Departamentul de Stat al SUA"
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Femeie din Teleorman, ucisă pe stradă, cu copilul de mână. Atacatorul este soțul de care se despărțise
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close