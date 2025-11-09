Femeie din Teleorman, ucisă pe stradă, cu copilul de mână. Atacatorul este soțul de care se despărțise

Potrivit informațiilor transmise duminică de Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, incidentul s-a produs pe 8 noiembrie, în jurul orei 18:20. Un apel disperat la 112 anunța că o femeie se află inconștientă pe o stradă din comuna Beciu.

„La data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 18:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Turnu Măgurele au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, despre faptul că o femeie este inconştientă, pe stradă, în comuna Beciu. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Lunca, care au stabilit că în timp ce o femeie, de 25 de ani, se afla pe stradă, în comuna Beciu, împreună cu fiul său, de 3 ani, aceasta ar fi fost înjunghiată de soţul său, de care ar fi fost despărţită de câteva luni”, a transmis IPJ Teleorman.

Medicii ajunși la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă rănile suferite au fost incompatibile cu viața. După zeci de minute de eforturi, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul tinerei.

Agresorul a fost găsit cu răni la gât și la mâini

La scurt timp după atac, polițiștii au pornit în căutarea agresorului. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a fost descoperit la domiciliul părinților săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor și gâtului. Conform anchetatorilor, acesta s-ar fi autovătămat după comiterea crimei.

„Agresorul, în vârstă de 42 de ani, a fost identificat la domiciliul părinţilor săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor şi gâtului. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi autovătămat”, au mai precizat reprezentanții IPJ Teleorman.

Copilul a asistat la scena tragediei

Cel mai probabil, copilul de 3 ani a fost martor la scena șocantă în care mama sa a fost ucisă. Minorul a fost preluat de autorități, urmând să beneficieze de consiliere psihologică.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, care efectuează cercetări pentru omor. Tragedia de la Beciu readuce în atenție problema violenței domestice, o realitate care continuă să curme vieți în România, în ciuda apelurilor repetate ale organizațiilor pentru protecția victimelor.