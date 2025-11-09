Femeia lovită de un cablu al STB a murit după trei zile de agonie. Noi detalii din anchetă

Medicii au luptat timp de trei zile pentru a-i salva viața, însă rănile suferite în urma impactului violent s-au dovedit incompatibile cu viața.

Femeia a fost rănită grav joi, în timp ce traversa o intersecție aglomerată din Capitală, unde se efectuau lucrări la rețeaua de alimentare a tramvaielor. Un camion care a trecut prin zonă a agătat cablul. În acel moment, firul de oțel s-a rupt și a lovit-o în plin.

Victima a căzut la pământ inconștientă, iar martorii au sunat imediat la 112. Medicii sosiți la fața locului au efectuat manevre de resuscitare timp de aproape o oră, reușind să-i repornească inima. În drum spre spital, însă, a intrat din nou în stop cardio-respirator, fiind resuscitată pentru a doua oară. De atunci, a rămas internată la terapie intensivă, în stare critică, dar în această seară corpul ei a cedat.

STB susține că zona era semnalizată corespunzător

Societatea de Transport București (STB) a transmis printr-un comunicat că în momentul incidentului echipele aflate la fața locului ar fi respectat toate măsurile de siguranță și că zona ar fi fost delimitată. Cu toate acestea, mai mulți martori afirmă contrariul, spunând că în zonă nu exista niciun indicator de avertizare, iar cablurile atârnau periculos de jos peste carosabil.

Polițiștii și inspectorii de muncă au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor de securitate în muncă. Se verifică și dacă șoferul camionului a respectat restricțiile din zonă.