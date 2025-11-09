€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:11 09 Noi 2025

Femeia lovită de un cablu al STB a murit după trei zile de agonie. Noi detalii din anchetă
Autor: Bogdan Bolojan

pieton accidenta Sursa poza - Info Trafic Bucuresti si Ilfov | Facebook
 

Femeia de 69 de ani care a fost lovită joi de un cablu al rețelei de transport din București a murit în această seară, la Spitalul Sfântul Pantelimon.

Medicii au luptat timp de trei zile pentru a-i salva viața, însă rănile suferite în urma impactului violent s-au dovedit incompatibile cu viața.

Femeia a fost rănită grav joi, în timp ce traversa o intersecție aglomerată din Capitală, unde se efectuau lucrări la rețeaua de alimentare a tramvaielor. Un camion care a trecut prin zonă a agătat cablul. În acel moment, firul de oțel s-a rupt și a lovit-o în plin.

Victima a căzut la pământ inconștientă, iar martorii au sunat imediat la 112. Medicii sosiți la fața locului au efectuat manevre de resuscitare timp de aproape o oră, reușind să-i repornească inima. În drum spre spital, însă, a intrat din nou în stop cardio-respirator, fiind resuscitată pentru a doua oară. De atunci, a rămas internată la terapie intensivă, în stare critică, dar în această seară corpul ei a cedat.

STB susține că zona era semnalizată corespunzător

Societatea de Transport București (STB) a transmis printr-un comunicat că în momentul incidentului echipele aflate la fața locului ar fi respectat toate măsurile de siguranță și că zona ar fi fost delimitată. Cu toate acestea, mai mulți martori afirmă contrariul, spunând că în zonă nu exista niciun indicator de avertizare, iar cablurile atârnau periculos de jos peste carosabil.

Polițiștii și inspectorii de muncă au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor de securitate în muncă. Se verifică și dacă șoferul camionului a respectat restricțiile din zonă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
LOTO. Report de peste 9,42 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 9 noiembrie, 2025
Publicat acum 31 minute
Rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, depuse în Sala Unirii de la Cotroceni. Reguli de acces
Publicat acum 32 minute
Elena Rîbakina a câștigat Turneul Campioanelor 2025
Publicat acum 37 minute
Tragedie în Munții Maramureșului: Un bărbat care ajuta salvamontiștii, mort într-un accident
Publicat acum 41 minute
Horoscop 9 noiembrie 2025. Ce zodii va afecta noua retrogradarea a lui Mercur?
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat pe 07 Noi 2025
Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Publicat acum 21 ore si 46 minute
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close