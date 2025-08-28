FCSB 1 – 0 Aberdeen (pauză): Roș-albaștrii țintesc calificarea în Europa League

Update: Gol FCSB. Roș-albaștrii marchează în minutul 45 pentru 1 - 0 din penalty, prin Olaru.

FCSB și Aberdeen joacă joi seara pentru calificarea în Europa League. În tur, scorul a fost 2-2, în urma golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Darius Olaru pentru FCSB, în timp ce Aberdeen a înscris prin Dante Polvara și Ester Sokler.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Lixandru, Șut (căpitan), Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea

Rezerve: Baba Alhassan, Alibec, Chiricheș, Edjouma, Graovac, Kiki, Pantea, Politic, O. Popescu, Udrea, Zima. Antrenor: Elias Charalambous

Aberdeen: Mitov – Jensen, Knoester, Milne, Devlin – Shinnie (căpitan), Aouchiche, Palaversa – Polvara, Sokler, Keskinen

Rezerve: Bilalovic, Boyd, Clarkson, Dorrington, Lobban, Milanovic, Molloy, Nilsen, Suman, Vitols, Yengi. Antrenor: Jimmy Thelin

