FC U Craiova va juca fără suporteri. Adrian Mititelu, decizie clară

”Ce am făcut eu, fraților? Doar ca să pui presiune pe mine pentru a-ți acorda cât mai multe avantaje financiare. Am acceptat, am tolerat, dar nu se mai poate.

De aceea, azi am decis să suspendăm accesul spectatorilor. Vom juca fără suporteri o perioadă, pentru că eu nu mă mai simt capabil să organizez un meci de fotbal! Mai ales când am informații că vor să vină să distrugă, să facă...

Nu mai suntem capabili să organizăm un meci de fotbal în Craiova, Nu mai putem continua așa, mai ales că ei vor să mă defăimeze pe mine și pe familia mea și vor, probabil, și ca echipa să fie prejudiciată, adică să primim mai multe etape de suspendare.”, a spus Mititelu, la Pro Arena.

”Gata, băieți, stop! S-a terminat era ultrașilor care depășesc limitele! De acum înainte, politica clubului U Craiova 1948 va fi revoluționară. S-a terminat cu înjurăturile, cu jignirile și cu violențele. Toate au un final, se schimbă totul.

Eu vă garantez că, indiferent de consecințe, aici se vor schimba multe. Chiar dacă aceste schimbări vor dura doi-trei ani.

Va avea cine să se ocupe de ei. Există organe abilitate în această țară. Nu se poate să fie încălcată ordinea publică de unul sau de altul. Era acestor galerii a apus.

Sunt ultimele zvâcniri ale unor indivizi care cred că ei pot impune politica cluburilor, care cred că sunt mai presus de lege și ordine și care au fost tolerați. Au creat prăpăd.

Acest curent trebuie oprit prin intervenția legislativului, a Guvernului. FRF nu are capacitatea. Statul trebuie să se implice mai bine. S-a depășit cu mult limita legală”, a spus Adrian Mititelu, în cadrul unei conferințe de presă.

Mititelu dă vina pe un angajat pentru situaţia de la Sf Gheorghe

”Veste proastă! Din păcate situația se schimbă radical! Sepsi OSK o să aibă câștig de cauză, vom pierde procesul!

Din păcate ignoranța și naivitatea de care a dat dovadă un angajat al clubului (contrar instrucțiunilor primite) prin semnătura pusă înainte de începerea jocului, pe un document emis de Sepsi, aparent banal, ne duce în postura de club care și-a asumat accesul suporterilor.

Țin să precizez că am aflat de existența acestui document de abia astăzi!”, a scris Adrian Mititelu, pe contul său de Facebook.

Cum se apără angajatul

”După ce au intrat suporterii în sectorul destinat galeriei oaspete, responsabilul cu securitatea de la Sepsi m-a rugat să semnez procesul verbal de predare-primire a sectorului respectiv. Mi-a spus că trebuie pentru dosarul meciului, în cazul în care se distrug scaune.

Nu m-am consultat cu nimeni din conducerea noastră. Nu mai semnasem așa ceva, decât la un meci cu Dinamo. Nu m-am gândit că semnarea acelui proces verbal va produce probleme clubului, iar de acea hârtie depinde decizia de la Comisia de Disciplină.

Îmi pare rău, am făcut o greșeală prea mare”, a declarat Cătălin Rizan, conform GSP.

