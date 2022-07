FC Barcelona îl va prezenta pe Lewandowski într-un eveniment cu public, pe stadionul Camp Nou

Internaţionalul polonez s-a alăturat pe 17 iulie, la Miami, turneului pe care Barca îl efectuează în prezent în Statele Unite. În Florida, gruparea "blaugrana" a organizat un act modest pentru prezentarea noii sale vedete, în condiţiile în care era prevăzută o prezentare mult mai amplă în capitala catalană.



În zilele următoare, FC Barcelona va oferi detaliile ceremoniei dedicate lui Lewandowski pe stadion, care va avea loc cu două zile înainte de prezentarea oficială a echipei în faţa fanilor săi, la Trofeul Joan Gamper, în care anul acesta echipa spaniolă va avea ca invitată formaţia mexicană Pumas UNAM.



În vârstă de 33 de ani, Robert Lewandowski a evoluat în ultimele 12 sezoane în Bundesliga, la Borussia Dortmund (2010-2014) şi Bayern Munchen (2014-2022). El are în palmares zece titluri de campion al Germaniei (două cu Dortmund şi opt cu Bayern).

FC Barcelona şi Juventus Torino au remizat (2-2), într-un amical disputat în SUA

Echipele de fotbal FC Barcelona şi Juventus Torino au a terminat la egalitate, 2-2, meciul amical pe care l-au disputat marţi seară la Dallas (Texas), informează AFP.



Golurile au fost marcate de Ousmane Dembele (34, 40) pentru Barca şi de Moise Kean (39, 51) pentru Juve.



FC Barcelona a mai avut două ocazii importante de a marca, în repriza secundă, prin Raphinha, care a lovit transversala din lovitură liberă, şi Ansu Fati, care a expediat la rândul său balonul în bară.



Atacantul polonez Robert Lewandowski, transferat recent de FC Barcelona de la formaţia germană Bayern Munchen, a fost titular în această partidă, dar nu a reuşit să impresioneze, fiind înlocuit la jumătatea reprizei secunde (62).



Tot în cadrul turneelor pe care le efectuează în America de Nord, FC Barcelona va înfrunta formaţia New York Red Bulls, în timp ce Juventus va juca împotriva echipei Real Madrid, ambele meciuri fiind programate sâmbătă.

FC Barcelona visează la o revenire a starului argentinian Lionel Messi pe Camp Nou în vara anului viitor, când îi expiră contractul cu campioana Franţei, Paris Saint-Germain, informează presa catalană.

Potrivit cotidianului Sport din Barcelona, antrenorul Xavi Hernandez a solicitat conducerii clubului spaniol să încerce să-l recruteze pe Messi în 2023, considerând că septuplul câştigător al Balonului de aur are încă multe de oferit pe plan fotbalistic, chiar dacă va avea 36 de ani la momentul respectiv.



Sâmbătă, preşedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat postului de televiziune ESPN că are "o datorie" faţă de Messi, după ce argentinianul a spus adio cu ochii în lacrimi echipei catalane, în august 2021. El a fost nevoit să plece de pe Camp Nou din cauza problemelor financiare ale clubului "blaugrana", care nu a mai putut onora contractul jucătorului argentinian, la momentul respectiv.



Messi a semnat atunci un acord pe două sezoane cu PSG, valabil până în 2023, însă prestaţiile sale în tricoul parizienilor nu s-au ridicat la nivelul evoluţiilor strălucitoare sub culorile Barcelonei.



Lionel Messi, care deţine şi cetăţenia spaniolă, s-a despărţit după mai bine de două decenii de FC Barcelona, club la care a sosit la vârsta de 13 ani şi alături de care a cucerit 35 de trofee pe parcursul carierei sale. El a înscris în total 672 de goluri în 778 de meciuri disputate în toate competiţiile pentru echipa catalană, notează Agerpres.

