Fâșia Gaza bombardează Israelul. S-a activat sistemul Iron Dome / video

Peste 70 de rachete au fost lansate din Fâșia Gaza în sudul și centrul Israelului vineri seară, la câteva ore după ce IDF a lovit mai multe ținte teroriste în Gaza, ucigând un lider terorist de top al Jihadului Islamic, precum și alți agenți (citește AICI).

S-au auzit sirene în mai multe orașe-cheie israeliene, în timp ce peste 70 de rachete au fost lansate asupra comunităților Yavne, Be'er Yaakov, Ashdod și de la granița Gazei. Majoritatea rachetelor au fost interceptate de sistemul de apărare antirachetă Iron Dome al Israelului. IDF a ripostat și a lovit ținte suplimentare despre care se spunea că ar fi afiliate infrastructurii teroriste Jihadul Islamic.

Raza de țintire a fost în curând lărgită, deoarece rachetele au fost lansate spre centrul Israelului, inclusiv Rishon Lezion, Bat Yam și Holon.

O oră mai târziu au fost lansate alte rachete spre Sderot, Ibim și Nir Am.

Nu au fost raportate victime. Jihadul Islamic și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri.

