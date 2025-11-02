€ 5.0851
Data publicării: 08:40 02 Noi 2025

Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Zeci de locatari s-au autoevacuat
Autor: Elena Aurel

pompieri_30123200 Inquam Photos/ George Călin
 

O explozie a avut loc într-un bloc din Râmnicu Sărat, Buzău.

Duminică dimineață, pompierii au intervenit la un bloc de pe Aleea Aninului din Râmnicu Sărat, după o explozie care nu a fost urmată de incendiu, cauzată probabil de o acumulare de gaze, potrivit ISU Buzău.

„În data de 2 noiembrie, la ora 06:52, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze. La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA B2)”, a transmis ISU Buzău.

Înainte ca echipele de intervenție să ajungă la fața locului, circa 50 de locatari s-au autoevacuat din imobilul afectat. Deflagrația nu s-a soldat cu victime, însă a provocat pagube materiale, printre care și dislocarea ușii apartamentului unde a avut loc explozia.

”În urma deflagraţiei nu au fost înregistrate victime, fiind constatate doar pagube materiale, uşa apartamentului unde s-a produs explozia fiind dislocată”, au transmis pompierii. 

Reprezentanți ai companiei de distribuție a gazelor și ai IPJ Buzău au intervenit la fața locului pentru verificări și măsuri de siguranță. Până la sosirea specialiștilor, locatarii au întrerupt alimentarea cu gaze, potrivit ISU.

La locul incidentului au ajuns două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim-ajutor calificat (EPA B2).

buzau
explozie gaze
