Explozie într-un bloc din Bistrița, din cauza unei acumulări de gaze

Deși amploarea incidentului de la Bistrița este mult mai mică, teama a fost aceeași pentru locatarii care au fost treziți brusc de suflul puternic al deflagrației.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, explozia s-a produs la etajul al doilea al unui bloc de locuințe de pe strada Rodnei, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze naturale.

„Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi, posibil acumulare de gaze naturale”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Pensionar de 77 de ani, rănit ușor

În apartamentul unde s-a produs deflagrația locuia un bărbat în vârstă de 77 de ani. Acesta a fost găsit conștient și a reușit să iasă singur din locuință, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații medicale suplimentare.

Pompierii au evacuat preventiv 16 persoane de pe scară, printre care și un minor. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, ambulanțe și specialiști ai companiei de gaz, care au efectuat măsurători pentru a identifica eventuale scurgeri.

Intervenție rapidă și măsuri de siguranță

„În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa. În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară şi persoana din apartamentul afectat. Aceasta este conştientă, stabilă hemodinamic şi a fost transportată la ambulanţa de terapie intensivă. Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, tâmplăria şi o cameră au fost afectate. Nu există alte apartamente distruse”, a declarat șeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur.

Gazul a fost oprit pe întreaga scară, iar aparatele de măsurare ale pompierilor și ale operatorului de gaz au confirmat că nu mai existau scurgeri, valoarea detectată fiind zero. După aproximativ o oră, locatarii au primit permisiunea de a reveni în apartamente, însă doar însoțiți de echipe specializate, pentru verificarea fiecărei instalații în parte.

Potrivit fiicei bărbatului, tatăl ei avea instalat un detector de gaz funcțional, iar instalația fusese verificată în urmă cu doar câteva zile de o echipă a companiei de gaze naturale, informație confirmată și de un vecin, care s-a întâlnit personal cu tehnicienii veniți pentru control.

Vecinii afirmă că nu au simțit niciun miros de gaz în dimineața exploziei, iar totul s-a petrecut brusc, cu un zgomot puternic care a zguduit întreaga scară.

Teama persistă după tragedia din Rahova

Incidentul de la Bistrița vine la scurt timp după explozia devastatoare din cartierul Rahova din București, unde trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite grav.

Deși la Bistrița nu s-au înregistrat victime, frica a rămas adânc întipărită în memoria celor care au trăit momentele de panică.