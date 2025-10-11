„Ești frumoasă foc, dulce de mori”. Cum se apără comisarul șef Bogdan Burcu

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare publică niște capturi foto care par a fi mesaje între Bogdan Burcu, în prezent director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, și niște subalterne sau chiar potențiale candidate pentru diverse posturi în sistemul penitenciar.

Din capturile atașate, se pot observa fragmente de conversații din care reiese o abordare mai specială... din partea actualului director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în discuție cu mai multe femei, mai precis subalterne sau chiar potențiale candidate pentru diverse posturi în sistemul penitenciar.

În cadrul capturilor foto, cms. șef Bogdan Burcu folosește expresii precum „te-am visat deseori”, „ești un om de vis, frumoasă foc, dulce de mori” sau „nu mai ai nici tu 18 ani, că te învârteam de te amețeam”, “recunosc ca nu imi esti indiferenta deloc ca femeie” și asa mai departe.

Una dintre conversații se încheie cu fraza: „Caut să fiu precaut, dar direct”.

Într-o altă discuție, actualul director al Administrației Naționale a Penitenciarelor îi transmite unei candidate a cărei frumusețe a apreciat-o și care picase anterior concursul pentru ocuparea unei funcții de ofițer la Penitenciarul Rahova, să nu își facă griji, întrucât, de această dată, chiar el, Bogdan Burcu, va fi președintele comisiei de concurs.

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a transmis că: „Vom lua atitudine cu privire la aceste cazuri și încurajează toate polițistele de penitenciare care sunt supuse unor astfel de atitudini incompatibile cel putin cu profesia noastră, să ne sesizeze aceste situații, fără teamă, având garanția că SNPP va păstra confidențialitatea și va utiliza toate pârghiile legale pentru protejarea victimelor și tragerea la răspundere a celor vinovați. Suplimentar, le asigurăm pe colegele noastre că vor beneficia de suportul juridic și psihologic necesar, la nevoie”.

Cum se apără Bogdan Burcu

Bogdan Burcu nu neagă acele discuții, dar le numește „mizerii” și spune că pentru așa ceva „există instituții abilitate”. Mai mult decât atât, sugerează că sunt doar intimidări la adresa lui.

„De când sunt împuternicit director general, mi-au fost semnalate nereguli în activitatea mai multor unități penitenciare, abuzuri, neregularități în gestionarea fondurilor bugetului de stat, dar și posibile infracțiuni. Am dispus verificarea lor, dispunând și măsuri în consecință - sesizări comisii disciplină, sesizări parchete, încetări de împuterniciri. Pentru toate acestea, mi s-a sugerat “să o las mai moale”, “să închid ochii”, “să îmi văd de treaba mea”, pentru ca vor urma atacuri la adresa mea.

Cine mă cunoaște, știe ca nu sunt impresionat nici de presiuni, nici de șantaj. Conștient ca am deranjat “stupul” și anumite entități ce acționează, în opinia mea, în stil mafiot, sunt profund determinat de a continua cu măsurile de a face din sistemul administrației penitenciare unul mai curat, mai eficient și cu grijă față de banul public. Altfel, pentru mizeriile aruncate în spațiul public la adresa mea, există instituții abilitate, care să verifice alegațiile. Mulțumesc!”