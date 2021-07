Este oficial. Cristian Săpunaru se întoarce la FC Rapid Bucureşti

Fostul căpitan giuleştean, în vârstă de 37 de ani, revine astfel acasă după mai bine de şase ani, ultimul său meci în alb-vişiniu fiind şi ultimul jucat de Rapid în Liga 1.



"E un moment pe care l-am aşteptat de foarte mult timp, reîntoarcerea acasă. Sunt fericit că pot juca la clubul pe care îl iubesc, să am lângă mine prieteni rapidişti, oameni care îşi doresc performanţa şi care fac lucrurile foarte profesionist. Visul meu era acela de a juca din nou pe Giuleşti şi abia aştept să evoluez pe noul stadion, cu tribunele pline. Sper ca în acest sezon de Liga 1 să demonstrăm ce înseamnă Rapidul şi împreună cu suporterii să redevenim ce am fost", a spus Săpunaru, care are în palmares, printre altele Cupa UEFA şi Supercupa Europei, cu FC Porto, fiind triplu campion al Portugaliei.



Fostul internaţional şi-a început cariera la FC Naţional, iar în 2006 s-a transferat la Rapid, pentru care a jucat două sezoane, înainte de a pleca la Porto. Ulterior a mai jucat la Zaragoza, Elche, Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu, Kayserispor, Denizlispor.



Săpunaru este al şaptelea jucător transferat de FC Rapid după mijlocaşul Alexandru Cristian Albu, fundaşul Claudiu Belu-Iordache, mijlocaşul Ljuban Crepulja, mijlocaşul Nicolae Carnat şi fundaşii Dragoş Grigore şi Junior Morais.



Gruparea giuleşteană s-a despărţit de cinci jucători de la promovarea în Liga I, Ionuţ Voicu, fundaş care s-a retras din activitate, Marian Drăghiceanu, Daniel Benzar, Amir Jorza şi Ivica Zunic.