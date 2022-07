Erdogan critică SUA, după întâlnirea cu Putin: „America hrănește teroriștii din apropierea graniței cu Turcia”

SUA trebuie să-și retragă forțele din regiunile din Siria la est de râul Eufrat, ca parte a procesului de pace de la Astana pentru Siria, a declarat președintele turc.

„America trebuie să părăsească acum estul Eufratului.”, a declarat Recep Tayyip Erdogan miercuri, la o zi după un summit de la Astana, cu președintele Rusiei și al Iranului, subliniind că cele două țări sunt de acord cu această judecată.

„America este cea care hrănește grupurile teroriste de acolo”, a spus Erdogan reporterilor pe drumul înapoi spre Turcia, referindu-se la gruparea YPG/PKK, cu care SUA au colaborat în lupta cu teroriștii Daesh.

Erdogan a spus că o nouă operațiune va fi pe masă atâta timp cât preocupările de lungă durată ale Ankarei nu vor fi îndeplinite.

„Puteți vedea că personalul american (militar) de acolo antrenează membri ai organizației teroriste (YPG/PKK)”, a continuat el, potrivit publicației turce TRT.

„În timpul acestui antrenament, ei flutură acolo steagul regimului. De ce?"

El a adăugat: „Slujba lor este să comită un act terorist împotriva soldaților turci de acolo. Nu ne vom lăsa păcăliți.”

Membrii YPG/PKK încearcă periodic să atace trupele turcești în nordul Siriei. Turcia a criticat în mai multe instanțe faptul că SUA lucrează cu YPG/PKK împotriva grupării Daesh, spunând că folosirea unui grup terorist pentru a lupta împotriva altuia nu are sens.

PKK este catalogată ca organizație teroristă de către Turcia, Uniunea Europeană și SUA și este responsabilă pentru moartea a 40.000 de persoane, inclusiv femei, copii și sugari. YPG este filiala siriană a grupării PKK.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat gestul făcut de Recep Tayyip Erdogan la adresa lui Vladimir Putin.

Recep Tayyip Erdogan l-ar fi luat de umeri pe Vladimir Putin. Bogdan Chirieac a comentat momentul, marți seară, în platoul Antena 3. „Președintele Recep Tayyip Erdogan are un statut special în NATO pe care l-a dobândit în acest moment. Poziția geostrategică, forța economică și militară a Turciei i-au permis lucrul acesta. Are suișuri și coborâșuri cu Vladimir Putin. Este adevărată informația că, în iulie 2015, în timpul loviturii de stat, se pare că Vladimir Putin l-ar fi prevenit. (...) Erdogan are un statut special în relația cu NATO și cu Rusia, putem spune. Au fost niște voci care cereau excluderea Turciei din NATO. Nu cred că este o soluție bună. În orice caz, ceva se întâmplă acolo și merită să urmărim ce va fi. Dacă vă aduceți aminte, acum zece zile, delegația Rusiei și delegația Ucrainei s-au întâlnit în Turcia, tot prin mijlocirea președintelui Erdogan, pentru a discuta despre transportul liber pe Marea Neagră a cerealelor necesare lumii a treia, fără de care există mari riscuri”, a spus Bogdan Chirieac.

„Erdogan face un joc mare. La Marea Neagră sunt două puteri uriașe: și Rusia, și Turcia”, a mai spus Bogdan Chirieac, adăugând ulterior: „O să spuneți că Turcia nu are armament nuclear, Rusia are. Este adevărat, dar nu uitați că la Incirlik există mari depozite de rachete nucleare dintre cele mai performante - baza este americană, dar e pe teritoriul Turciei. La un moment dat, se punea problema că domnul președinte Erdogan are o politică departe de a fi democratică în țara sa, după cum știți, cu numeroase acuzații de corupție. E adevărat că și construiește foarte mult în Turcia, iar Turcia s-a dezvoltat în toată această perioadă. Și se punea problema să mute rachetele într-o altă țară. La vremea respectivă, se vehicula România, până la urmă nu s-a schimbat nimic. Rachetele sunt tot acolo, Erdogan e tot în NATO și este foarte puternic. Dacă Erdogan l-a luat de umeri pe Putin, s-ar putea să fi obținut ceva. Acum că e vorba despre cereale, despre gaz... Poate că Putin i-a promis că va reîncepe exportul de gaz către UE. În același timp, în Ucraina știți bine ce se întâmplă, armata ucraineană luptă, e un efort uriaș, e un sacrificiu”, a conchis Bogdan Chirieac.

