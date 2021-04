Elicopterul Ingenuity, al doilea zbor pe Marte / VIDEO+FOTO

Elicopterul Ingenuity al NASA a executat cu succes un al doilea zbor deasupra suprafeței Planetei Roșii. De data aceasta, elicopterul a zburat mai mult decât prima dată, atunci când s-a ridicat la 3 metri deasupra solului marțian.

Datele pe care Ingenuity le-a transmis până acum NASA „ne spun că zborul a îndeplinit așteptările și că modelarea noastră computerizată anterioară a fost exactă”, a declarat Bob Balaram, inginerul șef al Ingenuity, într-un comunicat de presă al NASA.

Următoarele 3 zboruri ale mini-elicopterului se vor concentra spre descoperirea unor noi orizonturi pe care acesta le poate atinge. Decolările lui Ingenuity oferă doar o certitudine asupra potențialului viitorului elicopter spațial, care ar putea explora părți din Marte și alte planete care sunt inaccesibile roverelor. Peșterile, canioanele, munții și terenurile stâncoase ar putea fi analizate cu ajutorul unor viitoare drone spațiale, notează ScienceAlert.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2