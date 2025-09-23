€ 5.0774
|
$ 4.3012
|
 
Data actualizării: 16:40 23 Sep 2025 | Data publicării: 16:37 23 Sep 2025

Elevii bucureșteni învață să salveze vieți: parteneriat între Inspectoratul Școlar – UMF „Carol Davila”

Autor: Alexandra Curtache
studenti-medicina_03099000 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” lansează un program de instruire pentru elevi și profesori, axat pe resuscitarea de bază și educația pentru sănătate.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au încheiat un acord de parteneriat menit să promoveze educația pentru sănătate și medicina de prevenție primară în rândul elevilor și cadrelor didactice. Proiectul se va derula pe parcursul unui an școlar, cu posibilitatea de prelungire, și își propune să formeze competențe esențiale pentru viață.

Program de instruire în resuscitare de bază

Obiectivul central al colaborării este implementarea unui program de instruire în tehnici de resuscitare de bază (BLS - Basic Life Support), adresat elevilor și profesorilor. Activitățile vor include sesiuni teoretice și practice, susținute de medici specialiști, rezidenți și studenți ai UMF „Carol Davila”.

Prin acestea se urmărește:

  • dezvoltarea deprinderilor de acordare a primului ajutor;
  • creșterea responsabilității privind siguranța și prevenirea accidentelor;
  • reducerea numărului și gravității incidentelor prin educație pentru sănătate;
  • consolidarea spiritului de solidaritate în comunitatea școlară.

Declarația Rectorului UMF „Carol Davila”

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, a subliniat importanța colaborării:

„Educația și sănătatea sunt pilonii fundamentali ai unei societăți sănătoase și prospere, context în care parteneriatul pe care îl lansăm astăzi împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București reprezintă un angajament ferm al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” pentru viitorul comunității noastre, iar prin această colaborare, ne propunem să aducem mai aproape de elevi, dar și de profesorii lor, nu doar informații esențiale despre prevenție și stil de viață sănătos, ci și valori precum responsabilitatea, solidaritatea și respectul față de propria viață și față de ceilalți. Am convingerea că, împreună cu medicii, studenții și viitorii noștri colegi, elevii și profesorii lor, putem transforma acest parteneriat într-un adevărat model de responsabilitate civică și progres social”.

Poziția Inspectoratului Școlar al Municipiului București

La rândul său, Prof. Dr. Ionel Florian Lixandru, Inspector Școlar General al Municipiului București, a precizat:

„Într-un context în care educația pentru sănătate devine tot mai relevantă și necesară, parteneriatul dintre Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” reprezintă un demers esențial pentru formarea elevilor și a cadrelor didactice în domeniul medicinei de prevenție primară.

Prin acest acord, ne propunem nu doar să transmitem cunoștințe teoretice, ci și să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieți. Instruirea în tehnici de resuscitare de bază (BLS - Basic Life Support) este un pas concret spre formarea unei comunități școlare responsabile, solidare și bine pregătite pentru situații neprevăzute.

Mulțumesc partenerilor noștri de la UMF „Carol Davila” pentru profesionalism și implicare și îmi exprim convingerea că această inițiativă va contribui la crearea unui mediu educațional mai sigur și mai conștient de importanța prevenției și a primului ajutor. Susțin cu toată convingerea extinderea acestui model de colaborare și către alte paliere ale educației pentru sănătate, pentru ca fiecare elev din București să beneficieze de o formare completă, pentru minte, corp și comunitate”.

Impactul proiectului

Parteneriatul ISMB - UMF „Carol Davila” reprezintă un exemplu concret de colaborare între mediul universitar și învățământul preuniversitar. Prin promovarea educației pentru sănătate, inițiativa contribuie la responsabilizarea tinerei generații și la consolidarea unei culturi a solidarității și a prevenției.

În plus, proiectul va fi sprijinit prin campanii de informare în mass-media și în comunitatea educațională, pentru a spori gradul de conștientizare privind importanța formării în acordarea primului ajutor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

umf
carol davila
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Plafonarea adaosului la alimentele de bază se prelungește
Publicat acum 20 minute
Reacţia NATO după incidentul cu drone din Danemarca
Publicat acum 24 minute
Un oraş cât Comarnicul, dispărut în accidente rutiere în ultimii 6 ani
Publicat acum 42 minute
IULIUS investește 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa
Publicat acum 47 minute
Lotul 2, înapoi! „Adevăratul termen” privind Autostrada Moldovei reiese din tăcerea CNAIR - Ministerul Transporturilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close