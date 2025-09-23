Elevii bucureșteni învață să salveze vieți: parteneriat între Inspectoratul Școlar – UMF „Carol Davila”

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” au încheiat un acord de parteneriat menit să promoveze educația pentru sănătate și medicina de prevenție primară în rândul elevilor și cadrelor didactice. Proiectul se va derula pe parcursul unui an școlar, cu posibilitatea de prelungire, și își propune să formeze competențe esențiale pentru viață.

Program de instruire în resuscitare de bază

Obiectivul central al colaborării este implementarea unui program de instruire în tehnici de resuscitare de bază (BLS - Basic Life Support), adresat elevilor și profesorilor. Activitățile vor include sesiuni teoretice și practice, susținute de medici specialiști, rezidenți și studenți ai UMF „Carol Davila”.

Prin acestea se urmărește:

dezvoltarea deprinderilor de acordare a primului ajutor;

creșterea responsabilității privind siguranța și prevenirea accidentelor;

reducerea numărului și gravității incidentelor prin educație pentru sănătate;

consolidarea spiritului de solidaritate în comunitatea școlară.

Declarația Rectorului UMF „Carol Davila”

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, a subliniat importanța colaborării:

„Educația și sănătatea sunt pilonii fundamentali ai unei societăți sănătoase și prospere, context în care parteneriatul pe care îl lansăm astăzi împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București reprezintă un angajament ferm al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” pentru viitorul comunității noastre, iar prin această colaborare, ne propunem să aducem mai aproape de elevi, dar și de profesorii lor, nu doar informații esențiale despre prevenție și stil de viață sănătos, ci și valori precum responsabilitatea, solidaritatea și respectul față de propria viață și față de ceilalți. Am convingerea că, împreună cu medicii, studenții și viitorii noștri colegi, elevii și profesorii lor, putem transforma acest parteneriat într-un adevărat model de responsabilitate civică și progres social”.

Poziția Inspectoratului Școlar al Municipiului București

La rândul său, Prof. Dr. Ionel Florian Lixandru, Inspector Școlar General al Municipiului București, a precizat:

„Într-un context în care educația pentru sănătate devine tot mai relevantă și necesară, parteneriatul dintre Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” reprezintă un demers esențial pentru formarea elevilor și a cadrelor didactice în domeniul medicinei de prevenție primară.

Prin acest acord, ne propunem nu doar să transmitem cunoștințe teoretice, ci și să dezvoltăm deprinderi practice care pot salva vieți. Instruirea în tehnici de resuscitare de bază (BLS - Basic Life Support) este un pas concret spre formarea unei comunități școlare responsabile, solidare și bine pregătite pentru situații neprevăzute.

Mulțumesc partenerilor noștri de la UMF „Carol Davila” pentru profesionalism și implicare și îmi exprim convingerea că această inițiativă va contribui la crearea unui mediu educațional mai sigur și mai conștient de importanța prevenției și a primului ajutor. Susțin cu toată convingerea extinderea acestui model de colaborare și către alte paliere ale educației pentru sănătate, pentru ca fiecare elev din București să beneficieze de o formare completă, pentru minte, corp și comunitate”.

Impactul proiectului

Parteneriatul ISMB - UMF „Carol Davila” reprezintă un exemplu concret de colaborare între mediul universitar și învățământul preuniversitar. Prin promovarea educației pentru sănătate, inițiativa contribuie la responsabilizarea tinerei generații și la consolidarea unei culturi a solidarității și a prevenției.

În plus, proiectul va fi sprijinit prin campanii de informare în mass-media și în comunitatea educațională, pentru a spori gradul de conștientizare privind importanța formării în acordarea primului ajutor.