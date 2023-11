Economia României, comparată cu cea a Americii de Sud din anii '50. Coșea: Acolo suntem! Avem o clasă politică needucată politic

Prof. Mircea Coșea a comentat situația în care se află România în acest moment, prin prisma sistemului public de pensii, în care oameni care au muncit ani de zile, pe un salariu ”de mizerie”, au pensii mai mici sau similare cu cei care au fost asistați sociali. Mai mult, susține analistul economic, noua lege a pensiilor s-ar putea să fie departe de eliminarea inechităților care există între pensionarii de azi și cei de ieri.

”Este o greșeală de concept, pentru că atunci când în 1989 am făcut Revoluția, schimbarea de regim, am crezut că intrăm într-o lume echitabilă, nu numai într-o lume consumeristă, în care să avem mall-uri cu toate mărfurile ca la Paris și ca la Berlin.

Am crezut că intrăm într-o lume în care ceea ce ne chinuia până la acea dată va fi înlăturat. Unii regretă, pentru că aveau o siguranță a vieții, nu erai dat afară din serviciu, nu concurai cu nimeni. Dacă aveai postul, îl țineai până la sfârșitul vieții, intrai într-un sistem de pensii care te mulțumea, mai mult sau mai puțin, pentru că era gândit în așa fel încât să mențină o anumită stabilitate socială. Și iată că am intrat acum într-o perioadă în care începem să ne întrebăm dacă a fost adevărat acest vis pe care l-am avut”, a declarat prof. Mircea Coșea, analist economic, la Realitatea Plus.

Coșea: ”70-80% din populație trăia într-o sărăcie relativă”

”Ce s-a întâmplat de fapt? România a intrat într-o perioadă în care istoria economică o compară cu perioada sud-americană din anii '50.

În America de Sud, în anii '50, economia a fost caracterizată printr-o stratificare extraordinară, o pătură subțire, foarte bogată, așa numita pătură de la balcon, pentru că, la acea dată, un politician foarte cunoscut, Peron, vorbea de la balcon, încuraja lumea să trăiască așa cum poate.

Pe de altă parte, 70-80% din populație trăia într-o sărăcie relativă, unii la limita foametei, alții la limita condițiilor de viață rezonabile. Acolo suntem. De ce suntem aici? Pentru că statul nostru este un stat care este orientat pentru susținerea doar a unei pături - exact ca în America de Sud, din anii '50 - care beneficiază de niște atribute de putere și de bogăție pe care nu le merită, pentru că un guvern, un stat are obligația să protejeze și să ridice calitatea vieții cetățenilor, nu a familiilor, nu a grupurilor sociale, nu a partidelor.

Lucrurile acestea s-au petrecut pentru că am avut și avem o clasă politică - pot să spun fără să mă rușinez, am făcut și eu parte din ea - o clasă politică needucată, needucată politic. Este o șansă unică să devii conducătorul unei nații în momente complicate. Dacă nu îți dai seama de această responsabilitate, dacă iei lucrurile printr-o viziune strâmbă, meschină, atunci nu meriți acest loc.

Deocamdată, nu putem face mare lucru, pentru că o schimbare înseamnă o reformă politică, ori aceasta se caracterizează printr-o coaliție care nu știe ce să facă, decât să lucreze electoral.

Ce trăim noi, cu această lege a pensiilor, este dovada clară că există incompetență, rea-voință și o depărtare periculoasă a celor care ne conduc de populație”, a mai spus prof. Coșea.

