E descântecul un ritual păgân? Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre efectele acestuia / video

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae a explicat că descântecul este o combinație între credință și magie, cu o structură fixă. Acesta a subliniat că descântecele reprezintă o comoară națională care trebuie valorificată și a atras atenția că lipsa de interes pentru tradiții și istorie este o greșeală.

„Ce e descântecul? E ritual păgân? Are elemente creștine? Cum se transmite de la o vindecătoare la alta?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Descântecul este o îmbinare între credință și magie pentru că ele au o structură fixă. În primul rând, încerci să personalizezi boala apelând la imagini foarte puternice, cum ar fi soarele, luna, copacii, după care încerci să o îndepărtezi și, în final, este porunca pe care o dai: „Du-te de aici pe apa sâmbetei”, de exemplu într-un descântec pentru friguri. Este o adevărată comoară națională pentru că în alte țări nu s-au mai putut transmite, vânătoarea de vrăjitoare a blocat acest lucru. S-au transmis până în ziua de astăzi.



Mai există țigănci care sunt vindecătoare, nu numai babele din sat, dar vedeți că ele repetă unele descântece care au cel puțin 500-600 de ani. Este o comoară națională pe care noi ar trebui să o fructificăm.



Am găsit foarte greu material pentru că lumea nu este interesată. Este interesată numai de prezent. Mă uit și la educație... Se scot lecțiile de istorie sau se reduc. Este o mare greșeală, pentru că dacă nu știi trecutul, nu poți să interpretezi prezentul, iar a-ți cunoaște istoria profesiei și a țării eu zic că este obligatorie pentru oricine care este cetățean al României”, a spus prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae.

Când are efect descântecul

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae a explicat că, înainte de Epoca Medievală, descântecele se repetau de șapte ori, iar sub influența creștinismului s-au redus la trei repetări. Pentru a fi eficiente, acestea trebuie stropite de trei ori cu apă din fântână luată dimineața, înainte de răsăritul soarelui.

„Descântecul se repetă de trei ori. Are legătură cu Sfânta Treime?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Înainte de Epoca Medievală existau și atunci descântece, se repetau de 7 ori. În Epoca Medievală, influențați de creștinism, se spunea de trei ori, dar, atenție, ca acest descântec să aibă efect trebuie să fie stropit tot de trei ori cu apă neîncepută, adică cu apă din fântână, de dimineață, înainte de răsăritul soarelui, pentru că altfel se diminuează efectul”, a spus prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae la DC News și DC Medical.

