Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a vorbit despre dificultățile privind colectarea separată a gunoaielor în Sectorul 3. Acesta a explicat că deși majoritatea cetățenilor sortează corect deșeurile, cei care nu respectă regulile primesc amenzi, ceea ce generează nemulțumiri.

„Am înțeles că dați amenzi foarte mari în Sectorul 3 pentru colectarea nesistematizată a gunoaielor. Nu le sortați. Cei care nu le sortează primesc amenzi. E un lucru nemaiîntâlnit. În Germania e la ordinea zilei... Adică în Germania, în Franța, în Marea Britanie, în Olanda, dar în România să dai amenzi că nu sortăm gunoiul, pe cuvântul meu...”, a spus Bogdan Chirieac.

„Cred că cel mai greu lucru din postura de primar este decizia asta, pentru că nu vrei să superi cetățeanul. Noi vrem să mulțumim cetățeanul, în nici un caz să-l supărăm, dar sunt multe situații în care oricum ai face, îl superi pe cetățean. (...)

Au dreptate cetățenii care ne reproșează: „Ce măsuri luați cu cei care nu respectă regula?”. Pentru că, haideți să ne imaginăm că suntem, dintr-o sută, 90 de cetățeni care colectăm separat, și le punem cu grijă, că e simplu pe două fracții. Mai simplu de-atât chiar nu se poate. Nu există. Am simplificat-o la maximum: umed - biodegradabil, uscat - tot ce înseamnă ambalaje. Evident, golite de conținut.

Noi ne străduim să le punem separat ca să reciclăm, pentru că ținem la aerul pe care îl respirăm - cei mai mulți nu conștientizează această problemă - și vine unul și, peste munca noastră, aruncă o oală de ciorbă stricată, că n-are ce mai face cu ea, și își bate joc de toată munca celorlalți. Ceea ce nu e ok!

Și, pe bună dreptate, ne scriu cetățenii: „Ce măsură luați cu aceștia care nu respectă regula și care nu se respectă pe ei?”. Este o decizie foarte greu de luat”, a spus Robert Negoiță.

Taxă zero la gunoi în Sectorul 3

Robert Negoiță a explicat că în Sectorul 3 nu s-a plătit taxă de gunoi timp de 14 ani, spre deosebire de celelalte sectoare care plătesc taxe. Potrivit primarului, serviciul de salubritate a fost realizat cu angajații primăriei și cu dotări proprii, inclusiv finanțări europene nerambursabile de aproximativ 50 de milioane de euro pentru colectare separată.

„Peste asta, noi, în Sectorul 3, avem taxă zero la gunoi de 14 ani. În celelalte sectoare sunt taxe de 25, 30, 32 de lei pe cap de locuitor, pe lună. În Sectorul 3, sunt 14 ani de când taxa e zero. Nu plătește nimeni nimic.

Am avut serviciul propriu. Deci noi toate lucrurile astea le facem cu angajații primăriei și așa am reușit să rezolvăm problemele. Ne-am dotat. Avem zeci de milioane de euro. Doamne-ajută că există bani europeni. Am luat doar pentru salubritate, colectare separată, aproximativ 50 de milioane de euro finanțare europeană nerambursabilă, că de asta avem cel mai modern sistem de colectare, care încă nu e finalizat”, a spus Robert Negoiță.



Sectorul 3 va impune taxă de gunoi de la 1 ianuarie 2027

Robert Negoiță a spus că, pentru a finaliza proiectul de infrastructură pentru colectarea separată a deșeurilor cu finanțare europeană de aproximativ 50 de milioane de euro, serviciul va fi externalizat și atribuit prin licitație unui operator privat. Astfel, de la 1 ianuarie 2027 este probabil ca în Sectorul 3 să fie introdusă o taxă de gunoi.

„Acum lucrăm la un nou proiect, tot cu finanțare europeană, tot undeva spre 50 de milioane de euro, ca să finalizăm proiectul pentru tot ce înseamnă infrastructură de colectare separată.

Ca să luăm banii ăștia europeni, în proiect ne-au impus externalizarea serviciului. Adică nu ne mai lasă să-l facem cu angajații primăriei, ci trebuie să-l scoatem în piață, competitiv, cu licitație, să luăm un operator privat.

Trebuie să facem asta că ne-am angajat, altfel pierdem finanțarea. Trebuie să dăm bani înapoi și nu-i avem, 50 de milioane de euro, și nu-i mai luăm nici pe ceilalți. Deci de la 1 ianuarie 2027 cel mai probabil că în Sectorul 3 va fi taxă de gunoi. Altă variantă nu avem, cel puțin 5 ani de zile, pe perioada de monitorizare. După aia vom mai vedea. Pe perioada de monitorizare de 5 ani nu avem variantă”, a spus Robert Negoiță.

Cât vor plăti locuitorii Sectorului 3

Robert Negoiță a explicat că, în cazul în care colectarea separată a deșeurilor va fi implementată cu succes în Sectorul 3, taxa de gunoi va fi de aproximativ 15 lei pe lună de persoană, adică jumătate din cât plătesc locuitorii celorlalte sectoare. Dacă proiectul nu va reuși, taxa va fi similară cu cea din alte sectoare, în jur de 30 de lei.

„Dacă vom reuși să implementăm colectarea separată, taxa de gunoi va fi în jur de 15 lei pe lună de persoană. Ceea ce înseamnă jumătate din ce plătești celelalte sectoare. Dacă nu reușim treaba asta, costul va fi la fel ca la celelalte sectoare - în jur de 30 de lei pe lună de persoană.

Noi facem mereu întâlniri cu cetățenii și chiar am încercat să fac un sondaj așa, să-i întreb pe cetățeni cam ce-și doresc. Percepția mea este că, în proporție de peste 80%, cetățenii își doresc să colectăm separat pentru a avea o taxă mai joasă, o taxă mai mică.

Diferența dintre 15 și 30 de lei de persoană nu e una mică. E de la simplu la dublu. Ori cred că merită, să facem eforturi în acest sens, astfel încât să rămână cetățeanului jumătate din ce plătesc celelalte sectoare, că e greu de la zero să te duci la 30 de lei. Probabil că în alte sectoare de la 25 la 30 de lei nu mai e diferența așa de mare. Dar de la 0 la 30 e o diferență.

Noi facem acest efort chiar cu riscul de a supăra o parte din cetățenii care își primesc amenzi”, a spus Robert Negoiță la DC News.

