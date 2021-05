Ducesa de Cambridge a dat startul unei vânători de cărți ascunse în toată țara

Catherine, ducesa de Cambridge, și-a lansat propriul album cu fotografiile realizate de ea în timpul carantinei. Aceasta și-a invitat fanii să vâneze cărțile pe care le-a împrăștiat prin parcurile și locurile populate din Londra, dar și în alte orașe mari din Marea Britanie, relatează Sky News.

Ducesa a celebrat lansarea cărții sale, „Hold Still: A Portrait of Our Nation 2020” plasând unul dintre exemplare lângă statuia Reginei Victoria care se află în apropierea casei sale, Kensington Palace, în Londra.

Let the search begin!



We’ve joined @the_bookfairies for the day to share copies of Hold Still around the UK with you.



Each copy is adorned with a gold book fairy sticker, gold ribbon, and has a letter from The Duchess tucked inside. #HSbookfairies pic.twitter.com/BLsA2WkN3E